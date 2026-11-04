Tà Năng phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

Gặp mặt, tri ân các vị già làng, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS xã Tà Năng

Giữ trọn niềm tin nơi buôn làng

Theo bà Ka Să K’ Huêll, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tà Năng, với đặc thù là xã miền núi có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm tới 81,02% dân số, vai trò của người có uy tín thể hiện vô cùng rõ nét qua sự tận tụy và trách nhiệm cao cả với cộng đồng. Họ là những người đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng cả tiếng phổ thông lẫn ngôn ngữ địa phương; nắm vững phương châm “nói dân tin, làm dân theo”. Không những thế, họ còn là hạt nhân tiên phong trong việc bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, hướng dẫn hơn 10.000 tín đồ thuộc 4 tôn giáo trên địa bàn sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành nghiêm các quy định về tín ngưỡng và pháp luật.

Họ cũng là những người đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo, phối hợp cùng chính quyền triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia như hỗ trợ nước sinh hoạt hay chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Thường xuyên tiếp xúc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã, họ chủ động nắm bắt tình hình, hòa giải kịp thời các mâu thuẫn nhỏ trong dòng họ, buôn làng, không để các thế lực xấu lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết.

Chia sẻ về chặng đường gắn bó với cộng đồng, ông Ya Tim, người có “thâm niên” hơn 10 năm được bầu là người có uy tín thôn Ma Bó, bộc bạch rằng, khi bà con đã tin mình thì bản thân phải cố gắng để không phụ lòng tin ấy. Theo ông, làm người có uy tín không phải để mang danh hiệu mà là gánh vác trách nhiệm được gửi gắm, từ việc đứng ra vận động việc chung, thăm hỏi gia đình khó khăn cho đến việc góp tiếng nói giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Cùng chung suy nghĩ ấy, ông Ya Tao cũng luôn tâm huyết bám sát cơ sở, kiên trì tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định pháp luật và tích cực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Điểm tựa vững chắc từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền

Để những nhịp cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân luôn thông suốt, Đảng ủy, UBND xã Tà Năng luôn quán triệt quan điểm thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín phải “đúng, đủ và kịp thời”. Địa phương thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp mặt, cung cấp thông tin thời sự, cử người đi tập huấn nhằm trang bị kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng và kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, các hoạt động tham quan, học hỏi mô hình kinh tế giỏi hay việc thực hiện chu đáo các chế độ thăm hỏi nhân dịp lễ tết, ốm đau cũng được triển khai nghiêm túc, tạo động lực để đội ngũ này gắn bó lâu dài với công tác phong trào.

Gặp mặt, tri ân các vị già làng, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Tà Năng

Và, mới đây, tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và gặp mặt các vị già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS lần thứ I năm 2026, điểm nhấn là chương trình gặp mặt, tri ân các vị già làng, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn xã. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm ghi nhận sự đồng hành, đóng góp thầm lặng của các vị già làng, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Bà Ka Să K’ Huêll chia sẻ thêm, sau sáp nhập địa giới hành chính, xã có diện tích quản lý lớn, địa hình đồi núi dốc, giao thông đi lại còn nhiều trắc trở, trong khi đó một bộ phận người có uy tín lớn tuổi gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ số và dịch vụ công trực tuyến.

Tuy nhiên, vượt lên những rào cản về điều kiện kinh tế của một xã vùng sâu còn nhiều thiếu thốn, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã luôn chủ động tạo mối liên kết chặt chẽ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người có uy tín phối hợp tham gia quản lý địa bàn và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đây cũng là điểm tựa lớn giúp đội ngũ người có uy tín tại xã Tà Năng tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho sự phát triển của quê hương.