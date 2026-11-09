Tà Miệt - Bản hùng ca và khúc hát đời sống mới trên vùng Bảy Núi

Diện mạo nông thôn ấp Tà Miệt, xã Ô Lâm ngày càng khởi sắc

Phát huy truyền thống cách mạng

Từ ngày 1.7.2026, trên cơ sở sáp nhập 2 ấp An Nhơn và Tà Miệt, ấp Tà Miệt mới chính thức hình thành, với diện tích hơn 1.000ha, gần 800 hộ dân và khoảng 3.000 nhân khẩu. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, ghi dấu sự kiện ra mắt Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh An Giang ngày 20.2.1961, nay là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.

Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, với cây lúa, chăn nuôi và các ngành nghề truyền thống. Dù còn khó khăn do giá vật tư và đầu ra nông sản thiếu ổn định, địa phương vẫn phát huy nội lực, củng cố khối đại đoàn kết, tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Trong năm qua, hơn 1,54 tỉ đồng vốn tín dụng chính sách được giải ngân cho 30 hộ dân vay phát triển sản xuất, lắp đặt nước sạch và chăm lo việc học của con em. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, năng suất lúa Đông Xuân đạt 6 – 7 tấn/ha, lúa Hè Thu đạt 4 – 5 tấn/ha. Hơn 60ha hoa màu, đàn gia súc, gia cầm gần 7.000 con cùng các lò nấu đường thốt nốt và 35 điểm kinh doanh nhỏ lẻ góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trường Trung học cơ sở xã Ô Lâm

Chung tay xây dựng đời sống văn hóa

Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được địa phương quan tâm. Đến cuối năm 2026, ấp còn 14 hộ nghèo và 25 hộ cận nghèo. Các hoạt động vận động trao quà, hỗ trợ nhà Đại đoàn kết, chăm lo gia đình chính sách và người khuyết tật được triển khai thiết thực. Địa phương đang khảo sát xây dựng 33 căn nhà Đại đoàn kết, đồng thời trao 15 chiếc xe lăn cho người khuyết tật.

Phong trào xã hội hóa xây dựng hạ tầng giao thông đạt nhiều kết quả nổi bật. Cây cầu giao thông nông thôn nối ấp Tà Miệt với ấp Cà Na, xã Vĩnh Gia, trị giá 570 triệu đồng hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. Các tuyến đường được lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và cảnh quan nông thôn.

Công tác giáo dục, bảo tồn văn hóa dân tộc được chú trọng. Hai học sinh bỏ học được vận động trở lại trường; các lớp dạy chữ Khmer hè tại chùa Tà Miệt Trên và Tà Miệt Dưới duy trì với khoảng 80 học sinh tham gia. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi, tang lễ có chuyển biến tích cực; 9/9 vụ việc hòa giải ở cơ sở thành công, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Năm 2026, toàn ấp có 600 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 77,32%; 6 gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương. Tà Miệt tiếp tục giữ vững danh hiệu ấp văn hóa.

Lãnh đạo xã Ô Lâm trao quà cho gia đình chính sách nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại ấp Tà Miệt

Ông Nguyễn Thời Lai, người dân ấp Tà Miệt, chia sẻ: “Gia đình tôi rất tự hào khi được sống trong một cộng đồng Tà Miệt đoàn kết và nghĩa tình. Hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gia đình tôi luôn chấp hành tốt đường lối của Đảng, giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác và tích cực tham gia đóng góp thắp sáng đèn đường. Tôi mong Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu ra nông sản ổn định hơn, đồng thời mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn để bà con giao thương thuận tiện, yên tâm lao động sản xuất”.

Đoàn kết hướng đến đời sống mới

Ông Phạm Văn Toàn, Trưởng Ban nhân dân ấp Tà Miệt, cho biết: “Năm 2026 là một năm nhiều cảm xúc đối với ấp Tà Miệt sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm và trên hết là sự đồng lòng, tin tưởng của toàn thể nhân dân, Ban vận động ấp đã nỗ lực đưa phong trào văn hóa đi vào chiều sâu, mang lại những giá trị thiết thực cho đời sống bà con”.

Các Quỹ “Vì người nghèo”, “Hậu phương quân đội” đạt và vượt chỉ tiêu; những mô hình nhân văn như “Đóng áo quan từ thiện”, “Tổ phụ nữ gia đình số” tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái.

Người dân ấp Tà Miệt chăm sóc hoa, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm Phan Thanh Lương ghi nhận, biểu dương những kết quả ấp Tà Miệt đạt được, nhất là tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của đồng bào Kinh – Khmer. Ông đề nghị địa phương tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao và bảo đảm an ninh trật tự.

Bước sang năm 2027, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, ấp Tà Miệt tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết, hướng đến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.