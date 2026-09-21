Bí thư Đoàn xã Tả Lèng tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và kết hôn cận huyết thống cho học sinh Trường THCS Tả Lèng.

Tại buổi tuyên truyền, Đoàn xã Tả Lèng đã phổ biến các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; phân tích những tác hại, hệ lụy của tảo hôn và kết hôn cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số và tương lai của thanh, thiếu niên. Thông qua các câu hỏi trao đổi và tình huống thực tế, học sinh được nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức để chủ động phòng ngừa tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Đây là hoạt động thiết thực thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024 - 2030.

Đại diện học sinh lớp 8 và lớp 9 Trường THCS Tả Lèng ký cam kết phòng, chống tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.

Ngay sau chương trình tuyên truyền, đại diện học sinh khối 8 và khối 9 ký cam kết hưởng ứng phòng, chống tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Nội dung cam kết tập trung vào việc chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình; không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống, không bỏ học để kết hôn khi chưa đủ tuổi; không tham gia, cổ vũ, tiếp tay cho các hành vi vi phạm.