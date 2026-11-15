Tà Lang - Giàn Bí phát huy sức mạnh đại đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa Cơ Tu

Cùng dự có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Trần Công Thành; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương; lãnh đạo phường Hải Vân và đông đảo người dân, đồng bào Cơ Tu.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa, quà chúc mừng ngày hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí cho biết, hiện tổ có 286 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu, trong đó có 5 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Năm 2026 là năm đầu tiên hai khu dân cư sáp nhập, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Chi bộ, Ban điều hành và các đoàn thể triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nổi bật là duy trì vệ sinh môi trường hằng tuần; chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ gia đình anh Đinh Văn Dũng 14,5 triệu đồng khi gặp tai nạn, thăm hỏi 4 gia đình liệt sĩ và già làng Đinh Hồng Khanh nhân dịp 27/7.

Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự, duy trì mô hình “Bản làng Cơ Tu không ma túy”; đồng thời nắm bắt, kiến nghị giải quyết các vấn đề về sinh kế, việc làm, bảo tồn văn hóa...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (bìa trái) trao hoa của Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho ngày hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đặc biệt, Tà Lang - Giàn Bí được lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, điểm nhấn là Phiên chợ Cơ Tu, góp phần quảng bá văn hóa truyền thống và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn ghi nhận nỗ lực của Chi bộ, Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể khu dân cư Tà Lang - Giàn Bí về tổ chức, vận động 286 hộ dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ và tích cực tham gia các phong trào địa phương.

Lãnh đạo thành phố tặng quà cho người dân tại ngày hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Khu dân cư đã làm tốt công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Cơ Tu thông qua duy trì sinh hoạt tại nhà gươl, gìn giữ nghề dệt thổ cẩm, điêu khắc và các giá trị truyền thống.

Thành phố đang nghiên cứu hỗ trợ phát triển sinh kế, nhất là trồng cây gỗ lớn, cây dược liệu gắn với bảo vệ rừng và quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em đồng bào Cơ Tu có nghề nghiệp và việc làm ổn định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường Hải Vân tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, già làng và người có uy tín chăm lo đời sống nhân dân.

Cùng với đó, bảo đảm an toàn dân sinh, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn; phát huy hiệu quả mô hình “Bản làng Cơ Tu không ma túy”, tạo môi trường sống lành mạnh, bình yên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Trần Phước Sơn (bìa phải) tặng quà cho Chi bộ Tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND đề nghị phải bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Cơ Tu gắn với đổi mới hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể.

Tiếp tục gìn giữ nhà gươl, nghề dệt thổ cẩm, nghệ thuật điêu khắc, dân ca, dân vũ và những phong tục tốt đẹp; phát huy giá trị vở diễn “Miền ký ức Cơ Tu” gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Lãnh đạo phường Hải Vân tặng quà cho các hộ dân tại ngày hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dịp này, lãnh đạo thành phố và phường Hải Vân trao nhiều phần quà cho người dân. Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ xây dựng 2 nhà, mỗi nhà 50 triệu đồng.