Tạ Khoa nỗ lực làm sạch dữ liệu tiêm chủng

Cùng cán bộ Trạm Y tế xã Tạ Khoa đến bản Phúc rà soát thông tin tiêm chủng, chúng tôi thấu hiểu những khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa bàn miền núi. Anh Đinh Văn Tiểm, cán bộ Trạm Y tế xã, chia sẻ: Tạ Khoa là xã vùng III, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đến một số bản còn khó khăn, sóng điện thoại tại nhiều khu vực chưa ổn định. Cán bộ y tế phải trực tiếp đến từng hộ gia đình để kiểm tra, đối chiếu, bổ sung thông tin, nắm chắc lịch sử tiêm chủng của trẻ, hạn chế bỏ sót các mũi tiêm.

Cán bộ Trạm Y tế xã rà soát thông tin tiêm chủng tại bản Phúc.

Tại gia đình chị Lường Thị Hiền, bản Phúc, có con hơn 2 tháng tuổi, anh Tiểm kiểm tra sổ tiêm chủng, đối chiếu thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, mã định danh cá nhân và lịch sử tiêm vắc xin của trẻ. Từng mũi tiêm, thời điểm tiêm được rà soát với dữ liệu trên hệ thống, kịp thời bổ sung những thông tin còn thiếu, điều chỉnh nội dung chưa thống nhất, bảo đảm hồ sơ tiêm chủng đầy đủ, chính xác.

Chị Lường Thị Hiền chia sẻ: Sau khi sinh tại bệnh viện, cháu được tiêm vắc xin phòng bệnh lao và viêm gan B. Khi cháu đủ 3 tháng tuổi, gia đình sẽ đưa con đến trạm y tế tiêm chủng theo lịch hẹn của cán bộ y tế. Gia đình sẵn sàng phối hợp, cung cấp đầy đủ giấy tờ, thông tin cần thiết để hoàn thiện hồ sơ tiêm chủng, thuận tiện cho việc theo dõi và thực hiện các mũi tiêm tiếp theo của cháu.

Cùng với thu thập dữ liệu tại cơ sở, vào buổi tiêm chủng định kỳ ngày 15 hằng tháng, cán bộ Trạm Y tế xã kiểm tra, rà soát thông tin của trẻ và cha, mẹ, đối chiếu với dữ liệu đã có trên hệ thống. Đối với những trường hợp thiếu mã định danh cá nhân hoặc sai lệch thông tin nhân thân, trạm phối hợp với công an xã xác minh, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kịp thời bổ sung, điều chỉnh, bảo đảm dữ liệu tiêm chủng đầy đủ, chính xác.

Cán bộ Trạm Y tế xã phối hợp với Công an xã xác minh, đối chiếu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bác sĩ Hà Văn Hoá, Giám đốc Trạm Y tế xã Tạ Khoa, cho biết: Trạm đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng, chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với cán bộ y tế. Trong quá trình thực hiện, ưu tiên hoàn thiện các hồ sơ đủ điều kiện, phân loại những trường hợp còn vướng mắc để xác minh theo từng nhóm, kết hợp nhiều nguồn thông tin nhằm đẩy nhanh tiến độ rà soát, cập nhật dữ liệu.

Theo thống kê, toàn xã Tạ Khoa có 7.803 hồ sơ cần rà soát trên hệ thống, trong đó 5.369 hồ sơ thiếu, chưa có hoặc sai mã định danh cá nhân. Đến nay, Trạm Y tế xã đã rà soát, chuẩn hóa 2.885 hồ sơ, đạt 37%. Các hồ sơ còn lại chủ yếu thiếu giấy tờ, sai lệch thông tin hoặc trùng lặp. Một số gia đình đi làm ăn xa, trẻ chưa được đăng ký khai sinh do những hoàn cảnh khác nhau, gây khó khăn cho việc xác minh, bổ sung và hoàn thiện dữ liệu tiêm chủng.

Cán bộ Trạm y tế xã Tạ Khoa kiểm tra thông tin, lịch sử tiêm chủng của trẻ.

Quá trình làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng tại xã Tạ Khoa vẫn còn nhiều khó khăn do hạn chế về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và nhân lực. Hệ thống máy tính đã cũ, đường truyền Internet chậm, phần mềm đôi lúc phát sinh lỗi; việc xác minh một số trường hợp cần sự phối hợp của nhiều đơn vị, thực hiện qua nhiều bước. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu, phải đồng thời thực hiện công tác tiêm chủng, khám, chữa bệnh, triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân và các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, ảnh hưởng đến tiến độ rà soát, cập nhật dữ liệu.

Bác sĩ Hà Văn Hoá, Giám đốc Trạm Y tế xã Tạ Khoa, thông tin thêm: Trạm Y tế xã Tạ Khoa tiếp tục bố trí nhân lực xử lý dữ liệu còn tồn đọng, ưu tiên các trường hợp khó xác minh; phối hợp với Công an xã, nhà trường, khu dân cư và gia đình để bổ sung, hoàn thiện thông tin, bảo đảm dữ liệu tiêm chủng “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Đồng thời, đề nghị cơ quan chuyên môn cấp trên tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu nâng tỷ lệ làm sạch dữ liệu tiêm chủng lên hơn 80% vào cuối năm 2026.

Việc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng tại xã Tạ Khoa đang được triển khai từng bước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe người dân, theo dõi lịch sử tiêm chủng và hạn chế bỏ sót mũi tiêm, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.