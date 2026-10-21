Tạ Khoa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái

Học sinh trải nghiệm các nhạc cụ dân tộc.

Tại bản Khoa, nhiều năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa dân tộc Thái xã Tạ Khoa đã trở thành nơi gặp gỡ, sinh hoạt của 46 hội viên. Mỗi tuần một lần, các thành viên cùng luyện tập văn nghệ, học chữ Thái, hướng dẫn nhau kỹ thuật dệt thổ cẩm, thêu thùa và chế biến món ăn truyền thống.

Bà Lừ Thị Điêu, Chủ nhiệm câu lạc bộ, cho biết: Với mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, năm 2024, sau khi nghỉ chế độ trong ngành giáo dục, tôi đã vận động những người cùng tâm huyết tham gia thành lập CLB. Ban đầu, số người tham gia chưa nhiều, tôi đến từng gia đình trò chuyện, vận động bà con hưởng ứng. Đến nay, CLB dần duy trì sinh hoạt nền nếp, tạo sự gắn bó giữa những người cùng mong muốn bảo tồn văn hóa dân tộc.

Giao lưu bên chum rượu cần tại không gian văn hóa dân tộc Thái xã Tạ Khoa.

CLB còn phối hợp với các nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Dưới sự hướng dẫn của các bà, các cô, các em học sinh được tìm hiểu trang phục, phong tục, làm quen với khung cửi và tập múa xòe. Những trải nghiệm gần gũi giúp học sinh thêm hứng thú, nuôi dưỡng tình yêu và ý thức gìn giữ những nét đẹp văn hóa của quê hương.

Em Tòng Thị Thảo Chi, học sinh lớp 7A, Trường THCS Mường Khoa, chia sẻ: Em rất thích được tham gia các hoạt động tìm hiểu văn hóa dân tộc Thái cùng các bạn. Được nghe các bà, các cô giới thiệu và hướng dẫn thực hành, em biết thêm nhiều điều về trang phục, phong tục của dân tộc mình. Em mong được tham gia thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này.

Thành viên trong CLB Văn hóa dân tộc Thái, xã Tạ Khoa thêu khăn piêu.

Xã Tạ Khoa hiện có 6 nhóm văn hóa, văn nghệ tại các bản, mỗi nhóm khoảng 7 thành viên. Các nhóm được tạo điều kiện về địa điểm tập luyện và hỗ trợ 2 triệu đồng/năm để duy trì hoạt động. Vào dịp lễ, tết, ngày hội, các thành viên cùng chuẩn bị những tiết mục dân ca, dân vũ để biểu diễn, giao lưu, tổ chức các trò chơi dân gian, tạo không khí phấn khởi, gắn kết cộng đồng làng bản.

Ông Lừ Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Tạ Khoa, thông tin: Xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong gìn giữ văn hóa truyền thống, phát huy vai trò của các nghệ nhân trong truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì các câu lạc bộ, nhóm sinh hoạt văn hóa, đội văn nghệ; phối hợp với nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm, đưa các điệu múa, trò chơi dân gian vào chương trình giao lưu, ngày hội; tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu, quảng bá văn hóa, sản phẩm nông sản địa phương.

Tó mák lẹ - trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc Thái, xã Tạ Khoa.

Với sự quan tâm của chính quyền địa phương và tâm huyết của những người yêu văn hóa truyền thống, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tại xã Tạ Khoa đang được triển khai hiệu quả từ những giải pháp, mô hình thiết thực tại mỗi bản. Hoạt động của các nhóm, câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng, những buổi sinh hoạt, giao lưu, biểu diễn, truyền dạy văn hóa đã và đang góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, khẳng định bản sắc riêng của Tạ Khoa.