Tà Hộc siết chặt quản lý khai thác khoáng sản

Mỏ khai thác khoáng sản phục vụ sản xuất của Công ty CP Xi măng Mai Sơn.

Trên địa bàn xã Tà Hộc hiện có 11 điểm mỏ khoáng sản, gồm 8 mỏ cát và 3 mỏ đá. Trong đó, 5 mỏ cát đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác, 3 mỏ cát đang thực hiện các thủ tục cấp phép. Các mỏ cát tập trung chủ yếu tại các bản Pơn, Hộc và Mường. Đối với khoáng sản đá, có 2 mỏ đá sét và đá vôi của Công ty Xi măng Mai Sơn đã được cấp phép khai thác; 1 mỏ đá bazan đang hoàn thiện thủ tục khai thác.

Hoạt động khai thác khoáng sản đã góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế về tài nguyên của địa phương, cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất và xây dựng; tạo việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lao động, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, vận tải và kinh doanh vật liệu xây dựng. Đồng thời, đóng góp nguồn thu ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính khác. Tuy nhiên, với nhiều điểm mỏ phân bố trên địa bàn, hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Cán bộ xã Tà Hộc kiểm tra cơ sở kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh An, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Hộc, cho biết: Nâng cao hiệu quả quản lý, UBND xã đã phân công các phòng chuyên môn phối hợp với lực lượng công an, các cơ quan chức năng và tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm; tổng hợp, báo cáo và tham mưu xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Cùng với đó, xã chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong rà soát, thẩm định, kiểm tra hiện trạng các khu vực khoáng sản ngay từ giai đoạn doanh nghiệp chuẩn bị dự án, thực hiện thủ tục thăm dò, xin cấp phép đến quá trình khai thác. Định kỳ hằng quý, địa phương tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan chức năng.

Xã Tà Hộc cũng xác định phát huy vai trò giám sát của nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng để ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Thông qua các cuộc họp bản và hoạt động kiểm tra thực tế, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về khoáng sản; vận động người dân, các hộ kinh doanh không tham gia, tiếp tay cho các hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Xưởng sản xuất gạch block của Công ty Sơn Huyền Tây Bắc, xã Tà Hộc.

Đối với các khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản, UBND xã phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp công khai vị trí, ranh giới khai thác để người dân biết, tham gia giám sát. Đồng thời, công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kịp thời kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Từ đầu năm 2026 đến nay, qua phối hợp kiểm tra với các sở, ngành của tỉnh, chưa phát hiện trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, vượt ranh giới, công suất cho phép hoặc vi phạm quy định về vận chuyển khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Gắn với hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản phục vụ sản xuất công nghiệp, Công ty CP Xi măng Sơn La có vùng nguyên liệu khoảng 200 ha tại khu vực các bản Hộc và Pơn, phục vụ nhà máy sản xuất xi măng. Ông Quách Hữu Toàn, Phó Giám đốc Công ty, chia sẻ: Chúng tôi xác định nguồn nguyên liệu khoáng sản là yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động sản xuất ổn định, lâu dài. Công ty chú trọng quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm tài nguyên, gắn hoạt động sản xuất với thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động; quan tâm triển khai các biện pháp hạn chế bụi, tiếng ồn, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân khu vực lân cận.

Cùng với quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, xã Tà Hộc chú trọng công tác bảo vệ môi trường; thường xuyên tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân về tình trạng bụi, tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến đường giao thông. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quan trắc, đánh giá tác động môi trường tại các khu vực khai thác. Xã cũng tăng cường giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp khai thác đúng phạm vi, công suất được cấp phép; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân.

Siết chặt quản lý khoáng sản, xã Tà Hộc tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; nâng cao trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong quản lý, bảo vệ tài nguyên. Qua đó, bảo đảm hoạt động khai thác khoáng sản đúng quy định, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.