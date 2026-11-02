Tà Hộc đa dạng các loại hình kinh doanh

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tà Hộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đề ra mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5 doanh nghiệp và công ty tư nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong phát triển địa phương. Thực hiện mục tiêu này, xã tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, chợ trung tâm; tạo điều kiện để các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, phát triển thành doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tà Hộc, cho biết: UBND xã chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong quá trình đăng ký, thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hằng năm, xã tổ chức gặp mặt, đối thoại để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, kịp thời hướng dẫn giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các kiến nghị vượt thẩm quyền. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để các cơ sở kinh doanh duy trì và mở rộng hoạt động trên địa bàn.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được chú trọng.

Hỗ trợ vốn cho các hộ sản xuất, kinh doanh, xã Tà Hộc phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực Mai Sơn triển khai chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn. Hiện tổng dư nợ chương trình trên địa bàn đạt hơn 60 tỷ đồng, tạo điều kiện để người dân đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh. Đến nay, toàn xã có 133 cơ sở kinh doanh, trong đó 120 cơ sở của cá nhân, hộ gia đình và 13 cơ sở của doanh nghiệp, hợp tác xã. Các loại hình kinh doanh chủ yếu gồm cửa hàng tạp hóa, xăng dầu, vật tư nông nghiệp, dịch vụ sửa chữa cơ khí, điện dân dụng, các điểm thu mua nông sản. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong 10 tháng năm 2026 đạt hơn 136 tỷ đồng.

Không chỉ ở khu vực trung tâm xã, hoạt động mua bán hàng hóa tại các bản cũng diễn ra sôi động, với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, từ đồ dùng sinh hoạt thiết yếu đến các mặt hàng điện tử, điện lạnh. Chị Điêu Thị Nhẫn, bản Nà Bó, phấn khởi: Trước đây, nếu muốn mua điện thoại thông minh hay các thiết bị điện lạnh, phải ra trung tâm huyện Mai Sơn cũ, đi lại mất thời gian. Hiện nay, tại trung tâm xã và các bản có nhiều cửa hàng cung cấp đa dạng mặt hàng, từ bình dân đến cao cấp; hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng.

Người dân mua sắm hàng tiêu dùng trên địa bàn xã Tà Hộc.

Nắm bắt nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng của người dân, chị Nguyễn Thị Thương, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Thương Sơn La, tiểu khu 8, đã mở rộng quy mô, đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh. Bên cạnh bán lẻ trực tiếp, chị còn phát triển hoạt động bán buôn, phân phối hàng tạp hóa cho các cửa hàng trên địa bàn xã và khu vực lân cận. Công ty đạt doanh thu khoảng 7 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động. Chị Thương chia sẻ: Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó, chúng tôi từng bước mở rộng quy mô, đa dạng mặt hàng, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bên cạnh hàng tiêu dùng, kinh doanh vật tư nông nghiệp cũng phát triển tại Tà Hộc đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân ngay tại địa bàn. Từ năm 2012, nắm bắt nhu cầu sản xuất của người dân, ông Bùi Đức Dũng, ở tiểu khu 8, đã đầu tư kinh doanh phân bón và giống ngô. Trung bình mỗi năm, cửa hàng cung ứng khoảng 300 tấn phân bón các loại và 10 tấn giống ngô, giúp người dân thuận tiện lựa chọn sản phẩm phục vụ sản xuất, chủ động hơn về thời vụ, giảm thời gian đi lại.

Phát triển thương mại, dịch vụ là hướng đi phù hợp với điều kiện của địa phương. Xã Tà Hộc tiếp tục mở rộng hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách, thúc đẩy giao thương và phát triển các dịch vụ liên quan. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, khuyến khích thành lập hợp tác xã thương mại, tạo thêm động lực thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, đưa thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của xã Tà Hộc, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và cải thiện đời sống nhân dân.