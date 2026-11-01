Tà Đùng ra mắt mô hình 'Khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông'

Đông đảo người dân thôn Đắk Nang 1 và Đắk Nang 2 tham dự

Mô hình được thành lập với Ban Chỉ đạo gồm 7 thành viên và tổ thực hiện gồm 22 thành viên. Thành phần tham gia có đại diện lãnh đạo UBND xã, Công an xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức, đoàn thể, trưởng thôn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trao quyết định thành lập cho Ban Chỉ đạo mô hình

Việc thành lập mô hình nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tinh thần tự quản, ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, huy động sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Thông qua mô hình, xã Tà Đùng muốn tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; từng bước hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngay sau lễ ra mắt mô hình, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho người dân và học sinh Trường THCS Đắk Nang

Ngay sau hội nghị, Công an xã Tà Đùng tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với đại diện các tổ chức, đoàn thể và các hộ gia đình tại thôn Đắk Nang 1.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường giao thông an toàn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ cơ sở.