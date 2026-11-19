Bức tranh thiên nhiên Tà Đùng – viên ngọc giữa đại ngàn Tây Nguyên với hồ nước, núi đồi, hòn đảo đan xen, nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa bản địa và tiềm năng phát triển du lịch, nông nghiệp xanh

Nằm ẩn mình giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, Tà Đùng hiện lên như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ tự nhiên với mặt hồ rộng lớn xanh ngắt, những dãy núi trùng điệp và vô số hòn đảo nhỏ nhấp nhô giữa lòng hồ. Vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa nên thơ ấy hòa quyện cùng nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc bản địa đã tạo nên một sắc thái riêng, một dấu ấn khó thể lẫn vào đâu được cho vùng đất này. Không chỉ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho khung cảnh say đắm lòng người, Tà Đùng còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng, quỹ đất rộng lớn cùng tiềm năng to lớn để phát triển nông nghiệp và du lịch theo hướng xanh, bền vững, sống chan hòa với thiên nhiên.

Trên nền tảng đó, UBND xã Tà Đùng vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) của xã, với mong muốn tìm kiếm một hình ảnh nhận diện cô đọng, giàu ý nghĩa, thể hiện được lịch sử, văn hóa, con người và những thế mạnh của địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Được thành lập sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tà Đùng hình thành trên cơ sở sáp nhập hai xã Đắk Som và Đắk R’Măng trước đây. Với diện tích tự nhiên 531,33 km², dân số 24.185 người, địa phương có không gian phát triển rộng, địa hình và điều kiện sinh thái đa dạng. Đây vừa là lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, vừa đặt ra yêu cầu xây dựng một hình ảnh chung đủ sức kết nối cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đồng hành của người dân trong chặng đường phát triển mới.

Theo định hướng của cuộc thi, logo không đơn thuần là một sản phẩm mỹ thuật mà còn là biểu tượng đại diện cho diện mạo, bản sắc và khát vọng của Tà Đùng. Tác phẩm được lựa chọn cần thể hiện được những nét đặc trưng về văn hóa, con người, cảnh quan và thế mạnh kinh tế của địa phương; đồng thời gợi mở hình ảnh một vùng quê năng động, thân thiện, hiện đại và phát triển bền vững.

Một trong những định hướng đáng chú ý là khuyến khích các tác phẩm kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống với tầm nhìn phát triển tương lai, trong đó có nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới hiện đại và thân thiện với môi trường. Điều này cũng mở ra không gian sáng tạo để các tác giả khai thác những chất liệu đặc trưng của Tà Đùng: từ núi rừng, mặt hồ, cảnh quan sinh thái đến đời sống văn hóa và nhịp sống lao động của người dân.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, Tà Đùng có nhiều điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa. Song song đó, việc phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, thích ứng với điều kiện sinh thái và sử dụng tài nguyên có trách nhiệm cũng là hướng đi có ý nghĩa lâu dài. Bởi vậy, một biểu trưng có sức khái quát tốt không chỉ giúp nhận diện địa phương mà còn có thể truyền tải thông điệp về một Tà Đùng giàu bản sắc, biết gìn giữ thiên nhiên và chủ động khai thác những lợi thế sẵn có để phát triển.

Cuộc thi được phát động trong tháng 11/2026, dành cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước. Thời gian tiếp nhận tác phẩm kéo dài đến hết ngày 20/12/2026. Các tác phẩm sẽ trải qua quá trình tuyển chọn, chấm chuyên môn và tham vấn ý kiến lãnh đạo, cán bộ, người dân trước khi lựa chọn biểu trưng chính thức. Địa phương dự kiến công bố kết quả và trao giải vào đầu tháng 1/2027.

Theo cơ cấu giải thưởng, tác phẩm đạt giải nhất được trao 15 triệu đồng cùng giấy chứng nhận; hai giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng. Ban Tổ chức cũng dự kiến hỗ trợ 20 tác phẩm được tuyển chọn vào vòng đầu, mức 500.000 đồng mỗi tác phẩm. Tác phẩm dự thi cần bảo đảm tính sáng tạo, đặc trưng, thẩm mỹ và khả năng ứng dụng trên nhiều chất liệu, kích thước, nền tảng truyền thông; không sao chép hoặc vi phạm bản quyền.

Các tác giả có thể gửi tác phẩm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tà Đùng, thôn Đắk Som 1, xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng; đồng thời gửi file thiết kế và hình ảnh theo hướng dẫn của Ban Tổ chức qua địa chỉ email: [email protected].

Một logo đẹp có thể bắt đầu từ một nét vẽ, nhưng để trở thành biểu tượng có sức sống, nó cần chắt lọc được câu chuyện của vùng đất và tình cảm của những người gắn bó với nơi đây. Với Tà Đùng, đó có thể là sắc xanh của núi rừng, mặt hồ mênh mang, những nét văn hóa cộng đồng và khát vọng vươn lên từ chính những giá trị bản địa.

Cuộc thi vì thế không chỉ là hoạt động sáng tác mỹ thuật, mà còn là dịp để người dân và những người yêu mến Tà Đùng cùng nhìn lại, khám phá và lan tỏa vẻ đẹp quê hương. Khi một biểu trưng được tạo nên từ sự thấu hiểu và niềm tự hào, hình ảnh Tà Đùng sẽ có thêm một cách kể chuyện riêng – gần gũi hơn với người dân, ấn tượng hơn trong mắt du khách và rộng mở hơn trên hành trình kết nối, quảng bá, phát triển./.