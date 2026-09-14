Tạ Đình Phong được khen EQ cao khi trả lời câu hỏi về Vương Phi

Sự xuất hiện của Tạ Đình Phong tại concert ở Trường Sa thu hút sự chú ý của khán giả. Bên cạnh màn trình diễn giàu cảm xúc, câu trả lời của nam ca sĩ khi được Cao Viên Viên hỏi về Vương Phi cũng trở thành chủ đề được bàn luận.

Concert của Tạ Đình Phong diễn ra tại Trung tâm Thể thao Hà Long, Trường Sa trong hai ngày 12 và 13/9. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động. Nhiều người hâm mộ chia sẻ hình ảnh, video về chương trình trên mạng xã hội và dành lời khen cho phong độ của nam ca sĩ.

Trên sân khấu, Tạ Đình Phong mang đến loạt ca khúc quen thuộc trong sự nghiệp. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn duy trì sức hút đáng kể. Những ca khúc từng gắn liền với tên tuổi anh tiếp tục nhận được sự hưởng ứng từ khán giả, cho thấy sức sống lâu bền của âm nhạc Tạ Đình Phong.

Đáng chú ý, câu chuyện bên lề concert cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ diễn viên Cao Viên Viên đặt câu hỏi khiến khán giả tò mò: "Tại sao tôi không thấy Vương Phi ở buổi hòa nhạc tại Trường Sa?". Câu hỏi nhanh chóng hướng sự chú ý về Vương Phi, người có mối quan hệ tình cảm lâu năm với Tạ Đình Phong. Đây vốn là chuyện đời tư nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng, bởi cả hai từng trải qua nhiều năm xa cách trước khi tái hợp.

Theo nội dung được chia sẻ, Tạ Đình Phong trả lời rằng Vương Phi cũng giống như nhiều người bình thường, thích làm những điều mình yêu thích, tận hưởng cuộc sống và không quá bận tâm đến những lịch trình hay sự chú ý của công chúng. Nam ca sĩ không đi sâu vào đời tư của bạn gái mà lựa chọn cách trả lời nhẹ nhàng, hài hước.

Cách ứng xử này được nhiều người đánh giá là khéo léo. Thay vì biến câu hỏi về Vương Phi thành một chủ đề gây tranh luận, Tạ Đình Phong giữ câu chuyện ở mức vừa phải, đồng thời cho thấy sự tôn trọng đối với cuộc sống riêng của cả hai.

Trong nhiều năm, chuyện tình Tạ Đình Phong và Vương Phi luôn nằm trong nhóm những mối quan hệ được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Mỗi lần hai người xuất hiện cùng nhau hoặc có động thái liên quan đến đối phương, mạng xã hội thường nhanh chóng xuất hiện nhiều bàn luận.

Tuy nhiên, cả Tạ Đình Phong và Vương Phi đều tương đối kín tiếng về chuyện tình cảm. Thay vì thường xuyên chia sẻ đời tư, hai người chủ yếu tập trung vào công việc và cuộc sống cá nhân. Chính sự kín đáo này càng khiến những câu chuyện nhỏ liên quan đến họ trở thành đề tài được công chúng chú ý.

Lần này, câu hỏi của Cao Viên Viên và cách Tạ Đình Phong phản hồi một lần nữa cho thấy sức hút đặc biệt của cặp đôi. Không cần những lời lẽ hoa mỹ, nam ca sĩ vẫn khiến người hâm mộ thích thú bởi cách trả lời vừa hài hước vừa giữ được ranh giới riêng tư.

Ở tuổi trưởng thành, Tạ Đình Phong dường như càng thận trọng hơn khi nói về những người thân thiết với mình. Với người hâm mộ, đó cũng là một trong những lý do khiến câu chuyện tình cảm giữa anh và Vương Phi vẫn nhận được sự quan tâm sau nhiều năm.