Tà áo dài - Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam-Lào

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm tặng hoa chúc mừng ngày 20/10 tại chương trình. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện Hội Cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam; các hội đoàn người Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Lào, cùng đông đảo hội viên Câu lạc bộ, phụ nữ và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tại chương trình, bà Biện Thị Kỷ, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào nêu rõ truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua tám chữ vàng “Anh hùng-Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trao tặng; khẳng định dù ở bất cứ nơi đâu, phụ nữ Việt Nam vẫn luôn giữ vững bản lĩnh, trí tuệ, lòng nhân ái, tích cực vun đắp hạnh phúc gia đình và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình do các em học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thực hiện. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Theo bà Biện Thị Kỷ, đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, phụ nữ luôn đóng vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn ngôn ngữ tiếng Việt, phong tục tập quán, nếp sống gia đình truyền thống, đồng thời hòa nhập sâu rộng và gắn bó mật thiết với đất nước Lào thân yêu.

Bà Biện Thị Kỷ chia sẻ, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào ra đời với mong muốn kết nối những người yêu mến áo dài, tôn vinh và lan tỏa vẻ đẹp trang phục truyền thống dân tộc trên đất nước Triệu Voi, đồng thời tạo ra một mái nhà chung để chị em sẻ chia, hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống và góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Phát biểu chúc mừng tại chương trình, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm biểu dương và đánh giá cao sáng kiến của Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào trong việc tổ chức sự kiện mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Đại sứ nêu rõ, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp to lớn. Trong cộng đồng người Việt tại Lào, các bà, các mẹ, các chị em đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng gia đình ấm no, văn hóa, giữ gìn nếp nhà, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, tham gia công tác thiện nguyện và củng cố tình cảm gắn bó với nhân dân sở tại.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại chương trình. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm kỳ vọng, trong thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, gắn hoạt động của tà áo dài với việc giữ gìn tiếng Việt và quảng bá văn hóa; chú trọng thu hút thế hệ trẻ và phụ nữ Lào tham gia, qua đó tiếp tục làm cầu nối vững chắc, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Thay mặt Hội Cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam, bà Sisouk Vongvichit, nguyên Thứ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào, bày tỏ niềm xúc động sâu sắc và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các mẹ, các cô, các chị, các em phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/10.

Bà Sisouk Vongvichit xúc động chia sẻ: “Chúng tôi, những người con của nước Lào đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của đất nước Việt Nam. Đất nước Lào cho chúng tôi dòng máu, nhưng chính những người phụ nữ Việt Nam đã cho chúng tôi dòng sữa ngọt ngào của tình người và lòng nhân ái. Công ơn ấy, những cựu lưu học sinh Lào suốt đời không bao giờ quên”.

Trao tặng 50 bộ áo dài cho các nữ thành viên Hội Cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Một trong những điểm nhấn xúc động và ý nghĩa nhất của chương trình là Lễ trao tặng 50 bộ áo dài cho các nữ thành viên Hội Cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam. Món quà chứa đựng tình cảm trân trọng, gợi lại những kỷ niệm thân thiết của những người bạn Lào đã gắn bó nhiều năm với đất nước, con người Việt Nam, qua đó tiếp thêm sự gắn bó sắt son với Việt Nam.

Chương trình kỷ niệm khép lại với các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi người phụ nữ và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các đại biểu tham dự.