Năm nay, lần đầu tiên ngày 24/11 trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam chính thức. Và với họ, ngày này mang một ý nghĩa thật đặc biệt.

"Sống xa quê hương, chúng tôi càng thấm thía giá trị của văn hóa Việt Nam", bà Đào Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Brussels. Với bà, văn hóa Việt không chỉ là tiếng mẹ đẻ, tà áo dài, những làn điệu dân ca hay món ăn truyền thống, mà còn là nếp sống gia đình, tình làng nghĩa xóm, lòng nhân ái, sự thủy chung, tinh thần đoàn kết, những giá trị làm nên cốt cách con người Việt Nam. Điều khiến bà trăn trở nhiều nhất là thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại Bỉ. Lớn lên giữa một xã hội đa ngôn ngữ, các em có thể nói nhiều thứ tiếng và tiếp thu nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhưng cũng chính vì thế, theo bà, các em càng cần một nền tảng vững chắc để luôn biết mình là ai, mình đến từ đâu và tự hào về nguồn cội của mình.

Các thành viên Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Vương quốc Bỉ trong trang phục áo dài. Ảnh: Duy Tùng - PV TTXVN tại VQ Bỉ

Bà Thu Hằng cho rằng Ngày Văn hóa Việt Nam không đơn thuần là một ngày kỷ niệm, mà là lời nhắc nhở mỗi người Việt, dù ở trong nước hay nước ngoài, hãy quan tâm hơn đến việc gìn giữ, thực hành và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc. Đó cũng là dịp để các gia đình, hội đoàn cùng tổ chức những hoạt động thiết thực, để các thế hệ được gặp gỡ, kết nối và trao truyền cho nhau tình yêu văn hóa Việt.

Bà không giấu sự xúc động khi biết trong ngày này, người lao động ở Việt Nam được nghỉ làm và hưởng nguyên lương: "Điều đó cho thấy văn hóa ngày càng được nhìn nhận đúng với vị trí và tầm quan trọng của nó trong đời sống xã hội". Bà mong ngày 24/11 sẽ trở thành ngày hội chung của người Việt trên khắp thế giới, để dù ở bất cứ nơi đâu, mọi người vẫn có thể cùng hướng về quê hương bằng tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc.

Với Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Bỉ, tà áo dài là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động. Những năm qua, Câu lạc bộ đã tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia nhiều chương trình văn hóa tại Bỉ và một số nước châu Âu. Nhưng bà Thu Hằng luôn muốn đi xa hơn một buổi trình diễn trang phục. Mỗi chương trình đều giới thiệu lịch sử hình thành, giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa của áo dài trong đời sống người Việt, đan xen với tiếng Việt, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực và phong tục tập quán. "Chúng tôi luôn mong muốn mỗi lần áo dài Việt Nam xuất hiện không chỉ là một màn trình diễn đẹp mắt mà còn là một câu chuyện văn hóa được kể một cách sinh động", bà chia sẻ. Theo bà Hằng, quảng bá văn hóa không nên chỉ dừng lại ở những dịp lễ hội lớn, mà cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức sáng tạo và phù hợp với môi trường sở tại. Brussels, với tư cách một thành phố quốc tế, đa văn hóa, nơi đặt trụ sở nhiều cơ quan quan trọng của châu Âu, là mảnh đất thuận lợi cho công việc ấy. Người dân ở đây cởi mở, quan tâm đến giao lưu văn hóa và tôn trọng sự đa dạng bản sắc.

Nhưng thuận lợi cũng đi cùng thách thức. Giữa rất nhiều sự kiện văn hóa quốc tế, muốn văn hóa Việt Nam tạo được dấu ấn riêng thì các chương trình phải đủ chất lượng, có nội dung đặc sắc và cách tiếp cận hấp dẫn. Nhân sự, kinh phí, địa điểm và sự tham gia thường xuyên của tình nguyện viên cũng là những khó khăn không nhỏ đối với các hội đoàn hoạt động chủ yếu trên tinh thần tự nguyện. Bà Hằng còn trăn trở hơn với việc làm sao để bạn bè quốc tế không chỉ biết đến Việt Nam qua áo dài, nón lá hay ẩm thực, mà còn hiểu sâu hơn về lịch sử, triết lý sống và tinh thần nhân văn của dân tộc. Câu trả lời, theo bà, là phải "vừa giữ được bản sắc, vừa đổi mới phương thức thể hiện", biết kết nối với ngôn ngữ nghệ thuật và thị hiếu của công chúng quốc tế.

Thành viên Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam hướng dẫn trẻ em vẽ tranh tại góc trải nghiệm văn hóa Việt Nam do Câu lạc bộ tổ chức ở Brussels. Ảnh: Duy Tùng - PV TTXVN tại VQ Bỉ

Nhắc đến Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, bà Thu Hằng đánh giá cao quan điểm coi phát triển văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 30 nước dẫn đầu thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia vào năm 2045, theo bà, thể hiện một tầm nhìn rất dài hạn và đầy khát vọng. Trong hành trình đó, bà tin rằng cộng đồng người Việt ở nước ngoài có một vị trí rất đặc biệt. "Chúng ta không chỉ là những người gìn giữ văn hóa Việt Nam nơi xa xứ, mà còn có thể trở thành những cầu nối trực tiếp giữa Việt Nam với thế giới", bà nói. Theo bà, mỗi chương trình áo dài, mỗi buổi giới thiệu ẩm thực, mỗi lớp học tiếng Việt hay mỗi sự kiện giao lưu đều có thể trở thành một cơ hội để thế giới hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Nhưng sức mạnh mềm, bà nhấn mạnh, "không chỉ đến từ những chương trình quảng bá được tổ chức quy mô lớn, mà còn được hình thành từ chính cách ứng xử, năng lực, uy tín và những giá trị mà mỗi người Việt thể hiện trong cuộc sống hằng ngày".

Vì thế, bà hoàn toàn đồng tình với quan điểm mỗi người Việt ở nước ngoài là một "đại sứ văn hóa". Bởi, danh xưng ấy không cần gắn với một chức vụ chính thức nào, mà trước hết là ý thức và trách nhiệm tự thân. "Khi chúng ta giới thiệu một món ăn Việt Nam, mặc một chiếc áo dài trong một sự kiện quốc tế, dạy con nói tiếng Việt, kể cho bạn bè quốc tế về lịch sử Việt Nam hay đơn giản là thể hiện sự thân thiện, chân thành và văn minh trong giao tiếp, chúng ta đều đang góp phần xây dựng hình ảnh đất nước", bà chia sẻ.

Câu lạc bộ chọn tà áo dài làm "sứ giả văn hóa" đặc biệt, bởi đó là biểu tượng của vẻ đẹp, tâm hồn, sự duyên dáng và bản sắc người phụ nữ Việt Nam. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, áo dài đã thay đổi để thích ứng với cuộc sống, nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi trong tâm thức người Việt. Bà Hằng kể, có những người nước ngoài lần đầu tiên biết đến Việt Nam qua hình ảnh tà áo dài, và sau các hoạt động đã muốn tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Nhưng điều bà tâm đắc nhất lại nằm ở chính cộng đồng, những người Việt tham gia cũng thêm tự hào, thêm gắn bó với cội nguồn.

Từ thực tiễn tại Bỉ, bà Thu Hằng bày tỏ mong muốn có thêm nguồn tư liệu văn hóa chính thống bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, với hình ảnh đẹp, nội dung cô đọng, chính xác, có thể dùng ngay trong triển lãm, trường học hay các sự kiện quốc tế. Bà mong có những chương trình đưa nghệ nhân, nghệ sĩ trong nước sang Bỉ và châu Âu, bởi theo bà, một tiết mục trình diễn trực tiếp, một buổi trải nghiệm nghề truyền thống hay một câu chuyện được kể bởi chính nghệ nhân sẽ tạo ra sự kết nối và ấn tượng sâu sắc hơn rất nhiều so với việc chỉ giới thiệu qua hình ảnh. Bà cũng đề xuất cơ chế hỗ trợ kinh phí với tiêu chí rõ ràng, thủ tục thuận lợi, cùng một kế hoạch hoạt động văn hóa theo năm để các hội đoàn chủ động phối hợp. Đặc biệt, bà mong thế hệ trẻ được tiếp cận văn hóa Việt Nam một cách tự nhiên, vui vẻ và chủ động, chứ không chỉ thông qua những bài học mang tính lý thuyết. Hơn tất cả, bà mong các hội đoàn, câu lạc bộ văn hóa ở nước ngoài được nhìn nhận như "những đối tác thực sự trong công tác đối ngoại văn hóa", chứ không chỉ là đơn vị hỗ trợ khi có sự kiện. "Chúng tôi có sự am hiểu môi trường sở tại, có mạng lưới quan hệ với các tổ chức địa phương, có kinh nghiệm tổ chức và khả năng tiếp cận trực tiếp với công chúng quốc tế", bà nhấn mạnh.

Khép lại cuộc trò chuyện, bà Thu Hằng nhắc lại một điều bà luôn tâm niệm: "Chúng ta có thể sống xa Tổ quốc về mặt địa lý, nhưng không bao giờ được xa rời cội nguồn văn hóa dân tộc". Và với bà, "mỗi khi tà áo dài xuất hiện trên đất Bỉ, mỗi khi tiếng Việt được cất lên, mỗi câu chuyện về lịch sử và con người Việt Nam được kể với bạn bè quốc tế đều là một cách để quê hương hiện diện nơi xa xứ".