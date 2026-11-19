T1: 'Lò xay' đường trên
Ngày 19/11, T1 chia tay Doran, người đi đường trên thứ 10 rời đội kể từ năm 2013.
Znews | eSports
T1: 'Lò xay'
đường trên
Ngày 19/11, T1 chia tay Doran, người đi đường trên thứ 10 rời đội kể từ năm 2013.
Impact
2013–2014
MaRin
2014–2015
Duke
2015–2016
Huni
2016–2017
Untara
2017–2018
Thal
2018–2018
Khan
2018–2019
Canna
2019–2021
Zeus
2020–2024
Doran
2024–2026
10
người đi đường trên
Faker
2013 – nay
1
người đi đường giữa
Liên tục đổi người
Znews | eSports
Biểu đồ dòng thời gian 5 vị trí của T1, 2013-2026.
Tuyển thủ ra sân từ 10 trận. Vạch vàng: T1 vô địch CKTG. Chạm vào khối để xem chi tiết.
10 người, 10 lần chia tay
I
1
Impact
Jeong Eon-young
02/2013 – 12/2014
21,6 tháng
52 trận
CKTG 2013
M
2
MaRin
Jang Gyeong-hwan
12/2014 – 11/2015
11,8 tháng
56 trận
CKTG 2015
D
3
Duke
Lee Ho-seong
12/2015 – 11/2016
11,7 tháng
65 trận
CKTG 2016
H
4
Huni
Heo Seung-hoon
12/2016 – 11/2017
11,7 tháng
52 trận
U
5
Untara
Park Ui-jin
05/2017 – 11/2018
17,9 tháng
31 trận
T
6
Thal
Park Kwon-hyuk
01/2018 – 11/2018
10,3 tháng
35 trận
K
7
Khan
Kim Dong-ha
11/2018 – 11/2019
11,9 tháng
65 trận
C
8
Canna
Kim Chang-dong
11/2019 – 11/2021
24 tháng
87 trận
Z
9
Zeus
Choi Woo-je
11/2020 – 11/2024
47,8 tháng
193 trận
CKTG 2023, 2024
D
10
Doran
Choi Hyeon-jun
11/2024 – 11/2026
24 tháng
130 trận
CKTG 2025
Không tính Profit, Roach (dưới 10 trận).
Nâng cúp rồi rời đi
Số ngày còn ở lại đội sau chung kết CKTG
2013
I
Impact
Chung kết 04/10/2013
441 ngày
2015
M
MaRin
Chung kết 31/10/2015
25 ngày
2016
D
Duke
Chung kết 29/10/2016
30 ngày
2023
Z
Zeus
Chung kết 19/11/2023
366 ngày
2025
D
Doran
Chung kết 09/11/2025
375 ngày
Infographic Znews | eSports
Áp lực vị trí
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
19/11/2018
Untara, Thal rời đội
19/11/2019
Khan rời đội
19/11/2023
Zeus vô địch CKTG
19/11/2024
Zeus rời đội, Doran đến
19/11/2026
Doran rời đội
Biểu đồ thời gian ở lại đội một theo vị trí.
Thời gian ở đội một, vòng càng lớn càng nhiều trận. Vạch trắng: trung bình mỗi vị trí.
Infographic Znews | eSports
Nguồn Znews: https://znews.vn/t1-lo-xay-duong-tren-post1697656.html