Znews | eSports

T1: 'Lò xay'

đường trên

Ngày 19/11, T1 chia tay Doran, người đi đường trên thứ 10 rời đội kể từ năm 2013.

Impact

2013–2014

MaRin

2014–2015

Duke

2015–2016

Huni

2016–2017

Untara

2017–2018

Thal

2018–2018

Khan

2018–2019

Canna

2019–2021

Zeus

2020–2024

Doran

2024–2026

10

người đi đường trên

Faker

2013 – nay

1

người đi đường giữa

Liên tục đổi người

Znews | eSports

Biểu đồ dòng thời gian 5 vị trí của T1, 2013-2026.

Tuyển thủ ra sân từ 10 trận. Vạch vàng: T1 vô địch CKTG. Chạm vào khối để xem chi tiết.

10 người, 10 lần chia tay

I

1

Impact

Jeong Eon-young

02/2013 – 12/2014

21,6 tháng

52 trận

CKTG 2013

M

2

MaRin

Jang Gyeong-hwan

12/2014 – 11/2015

11,8 tháng

56 trận

CKTG 2015

D

3

Duke

Lee Ho-seong

12/2015 – 11/2016

11,7 tháng

65 trận

CKTG 2016

H

4

Huni

Heo Seung-hoon

12/2016 – 11/2017

11,7 tháng

52 trận

U

5

Untara

Park Ui-jin

05/2017 – 11/2018

17,9 tháng

31 trận

T

6

Thal

Park Kwon-hyuk

01/2018 – 11/2018

10,3 tháng

35 trận

K

7

Khan

Kim Dong-ha

11/2018 – 11/2019

11,9 tháng

65 trận

C

8

Canna

Kim Chang-dong

11/2019 – 11/2021

24 tháng

87 trận

Z

9

Zeus

Choi Woo-je

11/2020 – 11/2024

47,8 tháng

193 trận

CKTG 2023, 2024

D

10

Doran

Choi Hyeon-jun

11/2024 – 11/2026

24 tháng

130 trận

CKTG 2025

Không tính Profit, Roach (dưới 10 trận).

Nâng cúp rồi rời đi

Số ngày còn ở lại đội sau chung kết CKTG

2013

I

Impact

Chung kết 04/10/2013

441 ngày

2015

M

MaRin

Chung kết 31/10/2015

25 ngày

2016

D

Duke

Chung kết 29/10/2016

30 ngày

2023

Z

Zeus

Chung kết 19/11/2023

366 ngày

2025

D

Doran

Chung kết 09/11/2025

375 ngày

Infographic Znews | eSports

Áp lực vị trí

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

19/11/2018

Untara, Thal rời đội

19/11/2019

Khan rời đội

19/11/2023

Zeus vô địch CKTG

19/11/2024

Zeus rời đội, Doran đến

19/11/2026

Doran rời đội

Biểu đồ thời gian ở lại đội một theo vị trí.

Thời gian ở đội một, vòng càng lớn càng nhiều trận. Vạch trắng: trung bình mỗi vị trí.

Infographic Znews | eSports