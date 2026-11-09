T1 kết thúc 3 năm thống trị Liên Minh Huyền Thoại

Faker chính thức rời giải ở vị trí trong top 4. Ảnh: Lol Esports.

Ngày 9/11, T1 nhận thất bại trước Bilibili Gaming (BLG) tại bán kết Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại (CKTG) 2026. Trận đấu diễn ra tại Credit Union of Texas Event Center, thành phố Allen, bang Texas, Mỹ. Kết quả này đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn thống trị kéo dài 3 năm của T1 tại đấu trường quốc tế. Sau khi liên tiếp đăng quang vào các năm 2023, 2024 và 2025, đội tuyển Hàn Quốc không thể nối dài kỷ lục vô địch thế giới lên 4 lần liên tiếp.

Đây là lần thứ 11 T1 góp mặt tại CKTG. Dù không thể bảo vệ danh hiệu, đội tuyển vẫn duy trì thành tích vô tiền khoáng hậu khi lọt vào bán kết trong tất cả kỳ CKTG từng tham dự. Tại vòng Swiss năm nay, T1 lần lượt vượt qua LOS, CFO và MKOI để giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Đến tứ kết, Faker cùng đồng đội đánh bại Karmine Corp với tỷ số 3-1, tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ chức vô địch.

Tuy nhiên, BLG trở thành đội tuyển chặn đứng hành trình của Faker và đồng đội. Trước cuộc đối đầu tại bán kết, đại diện Trung Quốc chưa từng đánh bại T1 trong lịch sử CKTG. Cả 3 lần chạm trán trước đó đều kết thúc với chiến thắng dành cho đội tuyển Hàn Quốc.

Đặc biệt, thất bại tại chung kết CKTG 2024 vẫn là ký ức khó quên với BLG. Khi đó, Knight cùng đồng đội phải chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Faker, nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp vô địch. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước giải đấu năm nay, Knight không giấu quyết tâm phục thù. Khát khao chiến thắng của BLG đã vượt qua bản lĩnh vốn được xem là DNA của T1 tại CKTG.

Bộ đôi chủ lực Knight và Viper thể hiện khả năng gánh đội vượt trội. Ở đường dưới, ON hỗ trợ hiệu quả cho Viper, giúp xạ thủ người Hàn Quốc có điều kiện phát huy sức mạnh. Trong khi đó, Xun liên tục hỗ trợ Bin, tạo nền tảng để BLG triển khai chiến thuật và kiểm soát thế trận.

Ngược lại, T1 không thể khắc phục những vấn đề đã xuất hiện trong suốt mùa giải. Bộ đôi đường dưới, vốn được xem là nguồn sát thương chủ lực của đội tuyển, liên tục thất thế trước Viper và ON. Điều này khiến T1 đánh mất một trong những điều kiện chiến thắng quan trọng.

Faker từng nỗ lực xoay chuyển tình thế bằng màn trình diễn ấn tượng với Syndra, giúp T1 giành lại một ván thắng. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ để đội tuyển Hàn Quốc vượt qua sức mạnh tập thể của BLG.

Sau 5 năm, trận chung kết CKTG một lần nữa vắng bóng T1. Hai đội tuyển góp mặt trong trận đấu cuối cùng là Gen.G, đại diện Hàn Quốc duy trì phong độ ổn định ở nhóm đầu và BLG, đội vừa đánh bại nhà vô địch thế giới 3 năm liên tiếp.