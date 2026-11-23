Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ trao hợp đồng thực hiện Dự án đầu tư kinh doanh Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn cho Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Móng Cái, theo Cổng TTĐT Lạng Sơn.

Đây là dự án có quy mô khoảng 50,39 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 4.745 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tại buổi lễ trao hợp đồng, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, đánh giá đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác giữa địa phương và T&T Group, cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác đã ký kết trước đó.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị nhà đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực và các điều kiện cần thiết. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, quy hoạch, xây dựng và đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Về phía T&T Group, ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn, cho biết Lạng Sơn là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu, đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics và năng lượng tái tạo. Đây cũng là những cơ sở để tập đoàn lựa chọn địa phương làm một trong những địa bàn đầu tư chiến lược lâu dài.

T&T Group cam kết tập trung nguồn lực tài chính, nhân sự và kinh nghiệm quản trị để triển khai các dự án, phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, tiến độ và chất lượng đầu tư.

Theo tìm hiểu, tại quyết định 268/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hồi tháng 2/2026, Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn được triển khai tại phường Đông Kinh, với mục tiêu hình thành khu đô thị mới có hệ thống công trình công cộng, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Trong tổng diện tích dự án, đất xây dựng nhà ở chiếm khoảng 16,75 ha. Cơ cấu sản phẩm dự kiến gồm 466 lô nhà ở liền kề thấp tầng, 73 căn nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại, 180 lô biệt thự và 1.033 căn hộ thuộc công trình nhà ở hỗn hợp cao tầng.

Đáng chú ý, dự án còn bố trí khoảng 3,35 ha đất xây dựng nhà ở xã hội, dự kiến cung cấp 1.566 căn hộ cao 9 tầng. Bên cạnh đó là khoảng 4,02 ha đất tái định cư với 204 lô.

Ngoài quỹ đất nhà ở, khu đô thị còn có khoảng 2,36 ha đất thương mại, dịch vụ; 2,33 ha đất giáo dục; 0,5 ha đất văn hóa và 0,26 ha đất y tế. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, bãi đỗ xe, thoát nước, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, công viên cây xanh và các công trình phụ trợ khác.

Về tiến độ, dự án được chia thành hai phân kỳ. Giai đoạn đầu có diện tích khoảng 17,53 ha, thời gian thi công 18 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Phân kỳ thứ hai có diện tích khoảng 32,86 ha, dự kiến hoàn thành thi công trong 24 tháng kể từ thời điểm được giao đất, cho thuê đất.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất và không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định.

Được biết, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Móng Cái là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện dự án, thuộc hệ sinh thái T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Trước đó, vào tháng 9/2026, doanh nghiệp này đã được lựa chọn làm nhà đầu tư Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn.

Doanh nghiệp này được thành lập tháng 11/2023, có trụ sở tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Người đại diện hiện nay là ông Thái Anh Dũng. Ông Dũng cũng là người đại diện tại CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Sông Lam.