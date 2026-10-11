T.O.P xin lỗi sau khi fanpage gắn bó 20 năm tuyên bố đóng cửa

Ngày 10/10, công ty quản lý Topspot Pictures của T.O.P. (tên thật Choi Seung Hyun), cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG, đăng thông báo xin lỗi người hâm mộ trên mạng xã hội. Động thái được đưa ra sau khi Choi Seunghyun.com, một trong những fanpage gắn bó lâu năm với nam nghệ sĩ, tuyên bố chấm dứt hoạt động sau gần hai thập kỷ.

Trong thông báo, Topspot Pictures cho biết công ty nghiêm túc tiếp nhận những ý kiến mà người hâm mộ gửi đến. Đại diện công ty thừa nhận thông tin về hoạt động của nghệ sĩ cũng như việc giao tiếp với người hâm mộ chưa được truyền tải đầy đủ, khiến những người đã kiên nhẫn chờ đợi cảm thấy hụt hẫng và thất vọng.

Công ty gửi lời xin lỗi, đồng thời cam kết lắng nghe ý kiến của người hâm mộ gần gũi hơn và chủ động phản ánh những ý kiến này vào quá trình quản lý, tổ chức hoạt động của nghệ sĩ. Topspot Pictures cũng cho biết sẽ rà soát lại phương thức giao tiếp hiện tại, thông báo các biện pháp cải thiện thông qua những kênh chính thức khi có phương án cụ thể.

Tuy nhiên, thông báo chưa đề cập chi tiết đến từng vấn đề mà fanpage nêu ra, cũng như chưa đưa ra kế hoạch cụ thể về các hoạt động sắp tới của T.O.P.

Choi Seunghyun.com, còn được biết đến với tên CHOIDOT, được thành lập ngày 24/8/2006, thời điểm BIGBANG bắt đầu hoạt động. Trong gần 20 năm, trang này ghi lại hành trình nghệ thuật, quảng bá sản phẩm và tổ chức các hoạt động ủng hộ T.O.P.

Ngày 9/10, ban quản trị tuyên bố đóng cửa trang web, đồng thời công khai chỉ trích nam nghệ sĩ và công ty quản lý vì những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, sự hỗ trợ trong hoạt động nghệ thuật và giao tiếp với người hâm mộ.

Theo phía fanpage, một trong những nguyên nhân khiến họ đi đến quyết định trên là tình trạng thiếu kênh liên lạc chính thức và việc nhiều công việc đáng lẽ thuộc trách nhiệm của công ty quản lý lại dựa vào sự tự nguyện của người hâm mộ.

Ban quản trị cho biết trong quá trình T.O.P. hoạt động solo, họ đã phải tham gia hỗ trợ quảng bá album, tổ chức các hoạt động cổ vũ, xử lý những thắc mắc của người hâm mộ quốc tế và đảm nhận nhiều công việc liên quan. Theo họ, sự nhiệt tình của cộng đồng người hâm mộ dần trở thành điều được mặc nhiên kỳ vọng, thay vì được nhìn nhận như đóng góp tự nguyện cần được trân trọng.

Fanpage cũng cho rằng việc phát hành album không nên được xem là một món quà mà nghệ sĩ ban phát cho người hâm mộ. Thay vào đó, sự kết nối giữa hai bên cần được xây dựng trên tinh thần tôn trọng và trách nhiệm từ cả nghệ sĩ lẫn đội ngũ quản lý.

Những lời chỉ trích này cho thấy sự thất vọng của một bộ phận người hâm mộ không chỉ xuất phát từ tần suất xuất hiện của T.O.P., mà còn liên quan đến cách các hoạt động được tổ chức và sự thiếu vắng cơ chế giao tiếp rõ ràng.

Một vấn đề khác được Choi Seunghyun.com đề cập là triển lãm mang tên Off Grid: New Ground. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 31/10 đến 1/11, lấy cảm hứng từ album phòng thu solo đầu tiên của T.O.P. mang tên Another Dimension.

Theo ban quản trị, triển lãm được lên kế hoạch với quy mô khoảng 300 người tham gia. Tuy nhiên, số lượng đăng ký thực tế thấp hơn nhiều so với dự kiến. Trong tuần đầu tiên, sự kiện chỉ ghi nhận khoảng 20 lượt đăng ký. Tình hình không được cải thiện đáng kể trong thời gian tiếp theo, khiến việc tổ chức đứng trước nguy cơ phát sinh khoản chi phí lên đến hàng triệu won, tương đương hàng triệu đồng Việt Nam.

Trước áp lực tài chính và lượng người đăng ký không đủ đáp ứng kế hoạch, ban quản trị quyết định hủy triển lãm. Phía fanpage cho rằng những khó khăn trong quá trình chuẩn bị không được nhìn nhận thỏa đáng, trong khi sự chú ý lại tập trung vào việc công khai tình hình đăng ký.

Việc sự kiện bị hủy cũng làm dấy lên suy đoán rằng một bộ phận người hâm mộ quay lưng sau khi thông tin T.O.P. hẹn hò với nữ diễn viên Nana, cựu thành viên After School, được truyền thông đề cập vào đầu tháng 10.

Tuy nhiên, Choi Seunghyun.com khẳng định quyết định đóng cửa không xuất phát từ chuyện tình cảm của nam nghệ sĩ. Ban quản trị nhấn mạnh nguyên nhân nằm ở những bất cập kéo dài trong quá trình vận hành, sự thiếu kết nối và những khó khăn mà họ phải tự giải quyết.

Theo phía fanpage, việc quy kết triển lãm bị hủy là phản ứng của những người hâm mộ tức giận vì chuyện tình cảm của T.O.P. không phản ánh đúng những vấn đề mà họ muốn lên tiếng. Họ cho rằng sự ủng hộ của người hâm mộ không nên chỉ được đón nhận khi có lợi cho nghệ sĩ, nhưng lại bị bỏ qua khi phát sinh những bất đồng.

Việc một fanpage gắn bó với T.O.P. từ những ngày đầu sự nghiệp tuyên bố đóng cửa sau gần 20 năm đã tạo ra cuộc thảo luận về mối quan hệ giữa nghệ sĩ, công ty quản lý và cộng đồng người hâm mộ.

Đối với những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo, các cộng đồng tự nguyện thường đóng vai trò đáng kể trong việc lan tỏa sản phẩm, tổ chức hoạt động cổ vũ và duy trì sự quan tâm dành cho nghệ sĩ. Tuy nhiên, những đóng góp đó khó có thể thay thế hoàn toàn trách nhiệm tổ chức, quảng bá và giao tiếp của đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.

Trong trường hợp của T.O.P., tuyên bố của Choi Seunghyun.com không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một cộng đồng người hâm mộ lâu năm, mà còn đặt ra câu hỏi về cách duy trì sự gắn kết sau nhiều năm đồng hành. Khi người hâm mộ cảm thấy tiếng nói của mình không được lắng nghe, những nỗ lực tự nguyện có thể dần trở thành gánh nặng, khiến mối quan hệ vốn được xây dựng trên sự ủng hộ chuyển thành thất vọng.

Lời xin lỗi của Topspot Pictures là phản hồi chính thức trước những bất bình được công khai. Dù vậy, hiệu quả của động thái này sẽ phụ thuộc vào những thay đổi cụ thể trong thời gian tới, từ việc cung cấp thông tin hoạt động, thiết lập kênh liên lạc rõ ràng đến phân định trách nhiệm giữa công ty và các cộng đồng người hâm mộ.

Hiện chưa có thông tin cho thấy Choi Seunghyun.com sẽ thay đổi quyết định ngừng hoạt động. Sau gần 20 năm ghi lại và ủng hộ hành trình của T.O.P., sự chia tay của fanpage lâu năm trở thành dấu mốc đáng chú ý, đồng thời đặt ra thách thức cho công ty quản lý trong việc biến lời xin lỗi thành những cải thiện thực chất.