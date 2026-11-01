T.O.P xin lỗi sau khi bị cộng đồng fan gắn bó 20 năm quay lưng

Từng đồng hành qua scandal ma túy, tuyên bố giải nghệ rồi bất ngờ trở lại showbiz, T.O.P vẫn nhận được sự ủng hộ bền bỉ từ người hâm mộ. Tuy nhiên, việc cộng đồng fan lâu năm tuyên bố đóng cửa sau 20 năm hoạt động đã khiến nam ca sĩ phải lên tiếng xin lỗi.

Ngày 1/11, T.O.P (tên thật Choi Seung Hyun), cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG, đăng tải tâm thư trên trang cá nhân, gửi lời tri ân và xin lỗi đến đội ngũ điều hành cộng đồng người hâm mộ Choi Seung Hyun.com. Đây là diễn biến đáng chú ý sau khi trang fan lâu năm này tuyên bố ngừng hoạt động, khép lại hành trình kéo dài suốt 20 năm kể từ khi thành lập vào năm 2006.

Trong tâm thư, T.O.P bày tỏ sự biết ơn đối với những người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng anh, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất. Nam ca sĩ cho biết sự ủng hộ bền bỉ của người hâm mộ đã trở thành nguồn động lực giúp anh có thể tiếp tục sáng tạo âm nhạc.

"Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian, công sức mà các bạn đã dành để gìn giữ nơi này, cũng như tình cảm chân thành mà những người hâm mộ đã cùng nhau vun đắp", T.O.P chia sẻ.

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân đã mất khá nhiều thời gian mới có thể trực tiếp gửi lời đến cộng đồng fan. Anh cho biết từng nghĩ rằng cần phải thận trọng trong từng phát ngôn giữa nhiều tình huống phức tạp. Dù vậy, T.O.P vẫn muốn đích thân bày tỏ sự trân trọng đối với những người đã dành cho mình tình cảm đặc biệt trong suốt nhiều năm.

Đáng chú ý, cựu thành viên BIGBANG gửi lời xin lỗi đến đội ngũ điều hành Choi Seung Hyun.com và những người hâm mộ đã bị tổn thương hoặc vướng vào những hiểu lầm xuất phát từ anh. T.O.P cũng bày tỏ mong muốn những năm tháng đồng hành giữa hai bên không trở thành ký ức buồn hay nguyên nhân khiến mọi người tiếp tục tổn thương lẫn nhau.

"Tôi hiểu rằng sự quan tâm và tình yêu thương mà mọi người dành cho mình không phải điều hiển nhiên. Tôi sẽ luôn mang lòng biết ơn ấy trong tim suốt cuộc đời", nam ca sĩ viết.

Lời xin lỗi của T.O.P xuất hiện sau khi Choi Seung Hyun.com thông báo đóng cửa vào ngày 9/10. Trong thông báo, cộng đồng này cho biết họ không thể tiếp tục chấp nhận những gì được cho là sự thiếu trách nhiệm, né tránh thực tế và thái độ xem nhẹ công sức của người hâm mộ từ phía nam ca sĩ cùng công ty quản lý Topspot Pictures.

Theo chia sẻ của đội ngũ điều hành, trong thời gian dài, cộng đồng fan gần như không có kênh giao tiếp hiệu quả với công ty quản lý. Nhiều công việc vốn thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý nghệ sĩ, từ quảng bá album đến tổ chức các hoạt động dành cho người hâm mộ, được cho là đã dựa phần lớn vào sự chủ động và đóng góp tự nguyện của fan.

Sự thất vọng được thể hiện rõ qua thông điệp gửi đến T.O.P. Cộng đồng này nhấn mạnh album âm nhạc không phải món quà mà nghệ sĩ ban phát cho người hâm mộ, đồng thời cho rằng nam ca sĩ cần từ bỏ suy nghĩ fan sẽ luôn tự nguyện đứng ra thực hiện mọi hoạt động hỗ trợ mình.

Đội ngũ điều hành cũng bác bỏ cách diễn giải cho rằng quyết định đóng cửa xuất phát đơn thuần từ việc người hâm mộ phản ứng trước chuyện tình cảm của T.O.P. Theo họ, một bộ phận fan đã biết về mối quan hệ của nam ca sĩ từ trước khi các nội dung liên quan được ghi hình trên YouTube nhưng lựa chọn không lên tiếng vì tôn trọng đời tư nghệ sĩ. Điều khiến họ thất vọng, theo thông báo, là những vấn đề kéo dài liên quan đến trách nhiệm và cách ứng xử với cộng đồng người hâm mộ.

Thực tế, Choi Seung Hyun.com không chỉ là một trang fan thông thường mà còn đồng hành với T.O.P trong suốt hai thập niên hoạt động nghệ thuật. Việc một cộng đồng duy trì sự ủng hộ trong thời gian dài quyết định dừng lại cho thấy những rạn nứt đã tích tụ qua nhiều vấn đề, thay vì chỉ xuất phát từ một sự kiện đơn lẻ.

Đáng chú ý, sự việc diễn ra trong bối cảnh đời tư của T.O.P cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nam ca sĩ hiện được cho là đang có mối quan hệ tình cảm với Nana, cựu thành viên nhóm After School. Hai người được cho là quen biết từ tháng 1/2026, khi Nana tham gia MV ca khúc Studio54, thuộc album solo đầu tay TOP SPOT - Another Dimension của T.O.P. Sau quá trình hợp tác, cả hai được cho là phát triển tình cảm và bắt đầu hẹn hò vào khoảng tháng 6.

Tuy nhiên, phản ứng của công chúng trước những thông tin liên quan đến đời tư T.O.P không hoàn toàn tích cực. Nguyên nhân một phần xuất phát từ những ồn ào trong quá khứ của nam nghệ sĩ.

Năm 2016, T.O.P bị truy tố vì hành vi sử dụng cần sa và sau đó nhận mức án 10 tháng tù, hưởng án treo 2 năm. Vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nam ca sĩ, đồng thời khiến anh trở thành tâm điểm tranh cãi trong một thời gian dài.

Sau scandal, T.O.P từng đăng tải thông điệp ám chỉ ý định rút khỏi ngành giải trí. Anh cũng rời BIGBANG, khép lại hành trình hoạt động cùng nhóm nhạc từng góp phần đưa Kpop vươn tầm quốc tế.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, nam nghệ sĩ bất ngờ trở lại với vai diễn trong series Squid Game mùa 2 của Netflix. Quyết định tái xuất sau tuyên bố giải nghệ trước đó khiến T.O.P tiếp tục đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng anh đã đi ngược lại tuyên bố từng đưa ra, trong khi những tranh luận về quá khứ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Từ một nghệ sĩ từng có lượng người hâm mộ đông đảo khi hoạt động cùng BIGBANG, T.O.P hiện phải đối diện với những thách thức không nhỏ trong việc xây dựng lại mối quan hệ với công chúng. Đáng chú ý, ngay cả những người đã kiên trì đồng hành cùng anh suốt 20 năm cũng quyết định dừng lại.

Tâm thư xin lỗi ngày 1/11 cho thấy T.O.P đã trực tiếp nhìn nhận tình cảm và những đóng góp của cộng đồng fan lâu năm. Dẫu vậy, lời xin lỗi có thể là bước khởi đầu cho việc hàn gắn, còn khả năng khôi phục niềm tin sau những thất vọng kéo dài vẫn là câu chuyện cần thêm thời gian để trả lời.