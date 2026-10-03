T.O.P và Nana từng ngượng ngùng khi mặc đồ đôi

T.O.P và Nana từng có màn xuất hiện chung khá ngượng ngùng trong một buổi livestream hồi tháng 4. Khi đó, cả hai cùng diện đồ thể thao màu đen, ngồi ăn đồ ăn cửa hàng tiện lợi nhưng gần như không giấu được sự gượng gạo. Vài tháng sau, khi chuyện tình cảm được xác nhận, khoảnh khắc này bất ngờ được khán giả chú ý trở lại.

Cụ thể, ngày 2/10, công ty quản lý T.O.P xác nhận với MyDaily rằng nam ca sĩ và Nana quen nhau thông qua quá trình quay một MV. Sau thời gian tiếp xúc và trở nên thân thiết, cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào khoảng tháng 6. Phía công ty quản lý Nana cũng xác nhận: “Hai người có duyên gặp gỡ thông qua quá trình quay MV và hiện đang có một mối quan hệ tốt đẹp”.

Cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào khoảng tháng 6.

Trước đó, Dispatch đưa tin T.O.P và Nana đã hẹn hò từ tháng 6. Theo nguồn tin này, cả hai thường xuyên gặp gỡ tại khu Achuiul, Guri, tỉnh Gyeonggi - nơi được cho là có nhà riêng của Nana. Cặp đôi cũng được bắt gặp gặp nhau liên tiếp vào ngày 30/9 và 1/10.

Những hình ảnh được công bố cho thấy T.O.P và Nana lựa chọn một buổi hẹn hò khá giản dị. Cả hai cùng mặc trang phục thoải mái và ghé cửa hàng tiện lợi. T.O.P diện áo thun trắng, áo khoác xanh, quần đen, đội mũ và đeo kính gọng đen. Trong khi đó, Nana xuất hiện với mái tóc ngắn hơi rối, đeo khẩu trang trắng, mặc áo ngắn tay và quần đen, gần như không trang điểm cầu kỳ.

Đáng chú ý, cửa hàng tiện lợi cũng từng xuất hiện trong lần đầu T.O.P và Nana cùng ghi hình trước công chúng. Hồi tháng 4, kênh YouTube của T.O.P đăng tải livestream cùng Nana. Cả hai khi đó cùng thưởng thức loạt món ăn mua từ cửa hàng tiện lợi và trò chuyện về nhiều chủ đề.

Cửa hàng tiện lợi cũng từng xuất hiện trong lần đầu T.O.P và Nana cùng ghi hình trước công chúng.

Thời điểm ấy, T.O.P và Nana mặc đồ thể thao màu đen khá giống nhau, tạo cảm giác như một cặp đôi. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh hiện tại, bầu không khí giữa hai người lúc đó khá gượng gạo. Dù trước mặt có đủ mì ly, chân giò, đồ ăn vặt, nước uống, rượu vang và trái cây, cả hai vẫn chào hỏi có phần cứng nhắc. Khi bắt đầu ăn, những khoảng lặng liên tục xuất hiện.

Nana từng mời T.O.P ăn phần mì ly mà cô đang dùng. Nam ca sĩ đáp lại: “Nếu tiền bối cho tôi cơ hội”, rồi dùng nĩa cuộn mì và thưởng thức. Sau đó, T.O.P lần lượt ăn mì, chân giò và gà, thậm chí nói rằng anh có cảm giác mình đã ăn khoảng 2 - 3 ly mì, rất nhiều chân giò và thấy món gà cũng ngon.

Nana vốn thường kiểm soát chế độ ăn uống cũng đặc biệt thoải mái trong buổi gặp hôm đó. Cô chia sẻ: “Tôi ăn được mọi thứ. Nhưng khi ăn kiêng thì tôi không ăn nhiều, còn hôm nay tôi đặc biệt cho phép bản thân thoải mái”. Khi T.O.P hỏi có phải vì tập cuối của bộ phim hay không, Nana phủ nhận và nói cô đến để cổ vũ đàn anh. Khi T.O.P hỏi lại có phải vì anh xuất hiện nên cô mới đến, Nana hài hước đáp rằng cô đã buông chế độ ăn của mình.

Mối quan hệ giữa T.O.P và Nana nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Nếu ở thời điểm đó, T.O.P và Nana vẫn còn ngượng ngùng dù diện trang phục khá giống nhau thì vài tháng sau, mối quan hệ của cả hai đã có bước chuyển đáng chú ý. Từ những người gặp nhau vì công việc, cùng ngồi ăn mì ly trong bầu không khí có phần gượng gạo, T.O.P và Nana giờ đã trở thành một cặp và cùng nhau ghé cửa hàng tiện lợi. Chính sự thay đổi này khiến những khoảnh khắc cũ của cả hai bất ngờ được khán giả chú ý trở lại sau khi chuyện tình cảm được xác nhận.