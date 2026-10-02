T.O.P - Nana xác nhận hẹn hò, tổ hợp visual 'thần tiên' K-Pop Gen 2 gây nức lòng

Sáng 2/10, Dispatch gây nên cơn "địa chấn" cõi mạng khi tung ảnh hẹn hò của T.O.P (cựu thành viên BIGBANG) và Nana (After School).

Chính thức: Công ty quản lý của T.O.P đã lên tiếng xác nhận anh và Nana đang hẹn hò.

Địa điểm hẹn hò của hai người là làng Achiul (thành phố Guri, Hàn Quốc) - được biết đến là nơi ở của Nana.

Theo nguồn tin của Dispatch, mối nhân duyên của hai người đã chớm nở trong quá trình ghi hình MV Totally Crazy/ Studio54 của T.O.P với Nana là nữ chính. Sau đó, hai người đã dần trở nên thân thiết hơn và chính thức phát triển thành mối quan hệ yêu đương vào tháng 6 vừa qua.

Cả hai thường xuyên được bắt gặp ở bên nhau tại làng Achiul.

T.O.P vừa kết thúc chuyến lưu diễn solo đầu tiên mang tên "T.O.P PRE-STUDIO 2026", sau 20 năm kể từ khi ra mắt. Trong khi đó, Nana cũng đang bận rộn với các dự án phim ảnh, bao gồm quảng bá cho series Scandal.

Tuy nhiên, bất kể lịch trình bận rộn thì cả hai vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Chẳng hạn như, ngày 24/9, Nana đã tham dự Tuần lễ thời trang Milan và T.O.P đã ở bên cô tại quê nhà cho đến trước giờ Nana khởi hành.

Ngược dòng thời gian, trong suốt thời gian T.O.P và Nana cùng nhau quảng bá cho MV Totally Crazy, fan đã liên tục "đánh hơi" thấy bầu không khí ám muội giữa hai người. Nếu T.O.P được mệnh danh là có tính cách "4D" có phần kỳ quặc và lập dị, thì khi ở bên Nana - người được netizen ví von là có "cốt sao Hỏa", anh lại trở nên ỏn ẻn và ngượng ngùng đến lạ.

Tổ hợp visual của T.O.P - Nana gây nức lòng giới mộ điệu.

Còn về phần nhìn, fan lại được dịp mãn nhãn bởi hai visual hàng top của Gen 2 K-Pop giờ đây lại sánh bước bên nhau, nhất là khi Nana nhiều lần lọt top "Gương mặt đẹp nhất thế giới".

Khi ở cạnh nhau, T.O.P và Nana là tổ hợp trai xinh gái đẹp "bất bại" không ai đọ được của K-Pop, nhưng cũng đôi ba lần làm fan ở nhà "đội quần" với những nước đi khó hiểu mà không ai ngờ đến của mình. Chính điều này đã làm nên sức hút độc nhất vô nhị của cặp đôi mới này.