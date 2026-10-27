T.O.P lộ diện sau khi công khai hẹn hò Nana

Theo MyDaily, ngày 26/10, T.O.P bất ngờ đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân một số hình ảnh được chụp tại khu vực hậu trường sân khấu. Đáng chú ý, nam ca sĩ không viết bất kỳ dòng chú thích nào mà chỉ đơn thuần chia sẻ những khoảnh khắc trước giờ biểu diễn.

Trong loạt ảnh, T.O.P xuất hiện với trang phục mang đậm phong cách đường phố. Anh lựa chọn áo thun ngắn tay dáng rộng, kết hợp cùng quần da có bề mặt bóng và đôi giày boots hầm hố. Nam rapper còn tạo điểm nhấn bằng găng tay thiết kế độc đáo cùng kính râm, hoàn thiện tổng thể trang phục có phần nổi loạn nhưng vẫn thời thượng.

T.O.P bất ngờ đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân một số hình ảnh được chụp tại khu vực hậu trường sân khấu.

Ngồi tại khu vực chờ phía sau sân khấu, T.O.P cầm micro và tạo dáng dưới ánh đèn mờ. Gương mặt lạnh lùng cùng thần thái tự tin giúp nam nghệ sĩ thể hiện vẻ ngoài đầy cá tính. Dù không lựa chọn trang phục quá cầu kỳ, cựu thành viên BIGBANG vẫn gây chú ý nhờ cách phối đồ mang dấu ấn riêng.

Đặc biệt, phong cách thời trang lần này được nhận xét không có nhiều khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của T.O.P trước đây. Từ khi còn hoạt động cùng BIGBANG, nam ca sĩ đã nổi tiếng với gu thời trang độc đáo, thường xuyên kết hợp những món đồ có kiểu dáng khác biệt để tạo nên diện mạo riêng. Vì vậy, loạt ảnh mới tiếp tục cho thấy T.O.P vẫn trung thành với phong cách cá tính và có phần phá cách của mình.

Phong cách thời trang lần này được nhận xét không có nhiều khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của T.O.P trước đây.

Bên cạnh những hình ảnh hậu trường, đời sống tình cảm của nam nghệ sĩ cũng đang nhận được sự quan tâm. Theo MyDaily, ngày 2/10, T.O.P đã chính thức xác nhận mối quan hệ hẹn hò với Nana.

Được biết, cả hai quen biết nhau thông qua quá trình thực hiện một dự án video âm nhạc. Sau thời gian tiếp xúc và tìm hiểu, T.O.P và Nana phát triển mối quan hệ tình cảm từ tháng 6 năm nay. Thông tin hẹn hò nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cả hai đều là những gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Hàn Quốc.

Trong khi T.O.P từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám BIGBANG, Nana cũng được biết đến với vai trò ca sĩ, người mẫu và diễn viên. Sau khi công khai chuyện tình cảm, cả hai không thường xuyên chia sẻ về mối quan hệ trước công chúng. Thay vào đó, T.O.P tiếp tục cập nhật những khoảnh khắc liên quan đến hoạt động nghệ thuật và phong cách cá nhân trên mạng xã hội.

T.O.P và Nana quen biết nhau thông qua quá trình thực hiện một dự án video âm nhạc.

Lần xuất hiện mới nhất tại hậu trường sân khấu vì thế càng nhận được sự chú ý, đặc biệt khi đây là giai đoạn nam nghệ sĩ đang được quan tâm sau thông tin hẹn hò. Với hình ảnh lạnh lùng, trang phục cá tính và phong thái quen thuộc, T.O.P tiếp tục cho thấy sức hút riêng mỗi khi xuất hiện, dù chỉ qua những bức ảnh được ghi lại trước giờ biểu diễn.