T.O.P lên tiếng xin lỗi sau khi fansite gần 20 năm đóng cửa

T.O.P trở thành tâm điểm chú ý sau khi fansite gắn bó gần 20 năm tuyên bố đóng cửa. Ảnh: Lotte

Ngày 10.10, Topspot Pictures, công ty quản lý của T.O.P, đăng thông báo xin lỗi trên mạng xã hội, thừa nhận những thiếu sót trong việc cung cấp thông tin và duy trì kết nối với người hâm mộ.

Đại diện Công ty cho biết chưa cập nhật đầy đủ các hoạt động của nam ca sĩ, đồng thời chưa xây dựng được phương thức trao đổi hiệu quả với cộng đồng người hâm mộ.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ buồn lòng và thất vọng”, Topspot Pictures bày tỏ, đồng thời cam kết xem xét lại cách thức giao tiếp, lắng nghe các ý kiến đóng góp và công bố phương án cải thiện qua những kênh chính thức.

Lời xin lỗi được đưa ra chỉ một ngày sau khi ChoiSeungHyun.com (CHOIDOT), fansite lâu năm của T.O.P, thông báo chấm dứt hoạt động vào ngày 9.10.

Được thành lập từ ngày 24.8.2006, cùng năm T.O.P ra mắt với BigBang, CHOIDOT đã đồng hành với nam ca sĩ trong gần hai thập kỷ, trở thành một trong những cộng đồng người hâm mộ có thời gian hoạt động lâu nhất của anh.

Trong thông báo chia tay, ban quản trị CHOIDOT bày tỏ thất vọng về cách làm việc của phía nghệ sĩ và công ty quản lý. Theo họ, việc thiếu những kênh liên lạc chính thức khiến nhiều hoạt động quảng bá, tổ chức sự kiện và kết nối cộng đồng phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ tự nguyện của các fansite.

Một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định đóng cửa liên quan đến triển lãm dành cho người hâm mộ, dự kiến tổ chức từ ngày 31.10 đến 1.11, lấy cảm hứng từ album solo đầu tay Another Dimension của T.O.P.

Sự kiện có kinh phí dự kiến khoảng 9 triệu won, trong đó Ban tổ chức kỳ vọng thu 7,5 triệu won từ việc bán vé cho 300 khách tham quan. Tuy nhiên, sau một tuần mở đăng ký, triển lãm chỉ nhận được khoảng 20 lượt đăng ký.

Tình hình trở nên khó khăn hơn khi T.O.P xác nhận hẹn hò với Nana, cựu thành viên After School, vào ngày 2.10. Theo CHOIDOT, số lượng vé bị hủy gia tăng, khiến Ban tổ chức không thể cân đối kinh phí và buộc phải dừng sự kiện.

Dù vậy, Ban quản trị khẳng định quyết định đóng cửa không đơn thuần xuất phát từ chuyện tình cảm của T.O.P. Họ cho biết nhiều người hâm mộ đã biết về mối quan hệ này từ trước nhưng lựa chọn giữ kín để tôn trọng đời tư nam ca sĩ.

Điều khiến CHOIDOT thất vọng hơn cả là những khó khăn kéo dài trong việc phối hợp với công ty quản lý. Theo Ban quản trị, các phản hồi nhận được sau khi liên hệ chưa giải quyết được những vấn đề cốt lõi.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng K-pop, đặc biệt khi CHOIDOT đã đồng hành cùng T.O.P từ những ngày đầu sự nghiệp.

Ra mắt cùng BigBang năm 2006 và xác nhận rời nhóm vào năm 2023, T.O.P hiện tiếp tục hoạt động nghệ thuật với định hướng riêng. Việc một fansite lâu năm ngừng hoạt động được xem là dấu hiệu cho thấy những khó khăn trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ, đơn vị quản lý và cộng đồng người hâm mộ.

Sau lời xin lỗi từ Topspot Pictures, điều được quan tâm lúc này là những thay đổi cụ thể trong cách quản lý thông tin, tổ chức hoạt động và duy trì sự kết nối với những người đã ủng hộ T.O.P suốt nhiều năm.