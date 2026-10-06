T.O.P 'gặp biến' sau khi công khai hẹn hò Nana

Triển lãm ảnh lấy cảm hứng từ album solo đầu tay của T.O.P đã bất ngờ bị hủy khi số lượng người đăng ký thấp hơn nhiều so với dự kiến. Đáng chú ý, thông báo được đưa ra chỉ hai ngày sau khi nam ca sĩ và Nana công khai mối quan hệ, khiến động thái này thu hút sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ.

Trang fanpage CHOIDOT của T.O.P ngày 4/10 thông báo triển lãm OFF GRID: NEW GROUND, dự kiến diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11, sẽ không được tổ chức như kế hoạch ban đầu.

Đây là triển lãm ảnh được xây dựng dựa trên album solo đầu tay Another Dimension của T.O.P. Theo kế hoạch, mỗi ca khúc trong album sẽ được tái hiện thông qua những không gian và ý tưởng riêng, kết hợp với các hoạt động tương tác dành cho người hâm mộ.

Ban tổ chức cho biết quy mô triển lãm được tính toán dựa trên số lượng người tham gia thực tế ở những sự kiện trước. Năm nay, do lịch trình của T.O.P cũng như hoàn cảnh của người hâm mộ có nhiều thay đổi, quy mô sự kiện vốn đã được thu hẹp đáng kể. Triển lãm được chuẩn bị với dự kiến khoảng 300 người tham dự trong hai ngày.

Tuy nhiên, sau khi mở đăng ký, số lượng người đăng ký thực tế chỉ đạt khoảng 25% so với dự kiến.

Dù đã ký hợp đồng thuê địa điểm và thanh toán tiền đặt cọc, phía fanpage ban đầu vẫn quyết định tiếp tục tổ chức sự kiện nhằm giữ lời hứa với những người đã đăng ký, ngay cả khi điều này có thể khiến ban tổ chức chịu thua lỗ.

Tình hình thay đổi khi số lượng yêu cầu hủy đặt chỗ tiếp tục tăng. Theo thông báo, lượng người dự kiến tham dự cuối cùng chỉ còn khoảng 10-15% so với kế hoạch ban đầu. Với con số này, ban tổ chức nhận định việc duy trì triển lãm theo hình thức và quy mô đã chuẩn bị là rất khó khăn.

"Chúng tôi nhận thấy rằng việc vận hành triển lãm một cách bình thường theo hình thức và quy mô ban đầu sẽ khó khăn với số lượng người tham dự hiện tại, vì vậy chúng tôi quyết định hủy bỏ", fanpage thông báo.

Việc hủy sự kiện cũng được đưa ra tương đối sớm do ban tổ chức lo ngại ảnh hưởng đến những người hâm mộ quốc tế đã lên kế hoạch đến Hàn Quốc tham dự triển lãm. Những người này có thể đã đặt vé máy bay và chỗ ở từ trước.

Phía CHOIDOT cho biết việc thông báo sớm nhằm giảm thiểu những bất tiện phát sinh cho người hâm mộ. Toàn bộ chi phí đặt chỗ cũng sẽ được hoàn trả."Vì triển lãm này đã được chuẩn bị trong một thời gian dài, quyết định này thực sự đáng tiếc và khiến chúng tôi rất buồn", fanpage chia sẻ.

Đáng chú ý, thông báo hủy triển lãm được đưa ra chỉ hai ngày sau khi T.O.P và Nana xác nhận mối quan hệ. Theo thông tin được công bố, cả hai quen biết sau khi nữ diễn viên tham gia quay MV Completely Crazy! của T.O.P vào tháng 1. Mối quan hệ được cho là tiến triển và hai người bắt đầu hẹn hò vào khoảng tháng 6.

Phía công ty quản lý của hai nghệ sĩ xác nhận họ quen nhau trong quá trình thực hiện MV và hiện đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Nana sau đó cũng trực tiếp chia sẻ với người hâm mộ thông qua nền tảng giao tiếp. Nữ diễn viên thừa nhận thông tin bất ngờ có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, đồng thời mong muốn có thể gặp lại người hâm mộ trong một dịp phù hợp.

Sau khi thông tin được công khai, một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng. Trong bối cảnh đó, việc lượng đăng ký triển lãm giảm mạnh và số yêu cầu hủy đặt chỗ tăng lên khiến hai sự việc được đặt cạnh nhau, dù chưa có thông tin chính thức khẳng định phản ứng đối với chuyện tình cảm của T.O.P là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này.

Điểm đáng chú ý nằm ở mức độ sụt giảm của lượng người tham dự dự kiến. Từ khoảng 300 người ban đầu, con số cuối cùng chỉ còn 10-15%, khiến một sự kiện đã được chuẩn bị trong thời gian dài không còn đủ điều kiện để vận hành theo kế hoạch.

Với những người hâm mộ đã đặt chỗ, việc triển lãm bị hủy đồng nghĩa với sự thất vọng sau thời gian chờ đợi. Trong khi đó, cách ban tổ chức chủ động thông báo sớm và hoàn tiền được xem là nhằm hạn chế thêm thiệt hại cho khán giả, đặc biệt là những người đã lên kế hoạch di chuyển từ nước ngoài.

Sự việc một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng của những thay đổi trong đời sống cá nhân nghệ sĩ đối với cộng đồng người hâm mộ. Tuy nhiên, liệu việc T.O.P công khai mối quan hệ với Nana có thực sự tác động trực tiếp đến lượng đăng ký triển lãm hay không vẫn cần thêm những thông tin cụ thể từ phía người tổ chức và người hâm mộ để có thể xác định.