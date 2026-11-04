T.O.P (BIGBANG) gây tranh cãi khi đưa bạn gái Nana đến sự kiện do người hâm mộ tổ chức

Theo MyDaily, mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc T.O.P và Nana cùng xuất hiện tại một quán cà phê tổ chức sự kiện mừng sinh nhật nam ca sĩ. Đáng chú ý, địa điểm này được người hâm mộ chuẩn bị nhằm kỷ niệm sinh nhật T.O.P với các hoạt động và không gian trang trí dành riêng cho thần tượng.

T.O.P và Nana cùng xuất hiện tại một quán cà phê tổ chức sự kiện mừng sinh nhật nam ca sĩ.

Trong đoạn video, cựu thành viên BIGBANG xuất hiện với tâm trạng vui vẻ, liên tục mỉm cười, tham quan khu vực trưng bày và chào hỏi những người có mặt.

Trong khi đó, Nana đội mũ kéo thấp, đứng gần nam ca sĩ và sử dụng điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc của anh tại sự kiện. Sự xuất hiện của cả hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi MyDaily đề cập đến mối quan hệ tình cảm giữa T.O.P và Nana.

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý hơn là thời điểm nam ca sĩ tham dự sự kiện.

Chỉ một ngày trước đó, T.O.P đã đăng tải tâm thư trên mạng xã hội nhằm giải thích những hiểu lầm với nhóm người hâm mộ lâu năm, đặc biệt là những người điều hành cộng đồng Choi Seung Hyun Dot Com.

"Tôi muốn gửi tấm lòng chân thành đến những người điều hành Choi Seung Hyun Dot Com, những người đã đồng hành cùng tôi suốt 20 năm qua. Ngay cả trong những thời điểm bản thân tôi cũng khó có thể tin tưởng chính mình, chính tình cảm lớn lao mà mọi người dành cho tôi đã giúp tôi đi đến ngày hôm nay", nam ca sĩ chia sẻ.

T.O.P cho biết anh đã mất nhiều thời gian để lên tiếng vì muốn thận trọng với từng lời nói. "Tôi không muốn những năm tháng quý giá mà chúng ta từng đồng hành trở thành hiểu lầm hay để lại tổn thương cho nhau", anh bày tỏ.

Theo MyDaily, thông điệp này được xem là lời giải thích và xin lỗi của T.O.P đối với những người hâm mộ từng thất vọng về anh. Tuy nhiên, việc nam ca sĩ xuất hiện cùng Nana tại sự kiện do fan tổ chức ngay sau đó đã làm dấy lên những ý kiến trái chiều. Bài viết của MyDaily đặt câu hỏi liệu đây có phải lựa chọn phù hợp trong bối cảnh T.O.P đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với cộng đồng người hâm mộ.

Việc T.O.P xuất hiện cùng Nana tại sự kiện do fan tổ chức ngay sau đó đã làm dấy lên những ý kiến trái chiều.

Trước đó, T.O.P từng vướng bê bối sử dụng cần sa vào năm 2016 và bị tuyên án 10 tháng tù, cho hưởng án treo hai năm. Sau thời gian gián đoạn hoạt động, anh từng tuyên bố rời ngành giải trí.

Đến tháng 12/2024, nam ca sĩ trở lại màn ảnh thông qua bộ phim Squid Game 2 của Netflix, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp.

Sự xuất hiện tại quán cà phê mừng sinh nhật lần này tiếp tục khiến T.O.P trở thành tâm điểm chú ý, nhất là khi mối quan hệ giữa anh và những người hâm mộ lâu năm vẫn đang được quan tâm.