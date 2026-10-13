T-90M khác xe tăng T-72B3M của Nga ở những điểm nào?

T-90M và T-72B3M là 2 dòng xe tăng chiến đấu chủ lực được quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Cả hai đều kế thừa kiến trúc xe tăng Liên Xô, sử dụng pháo nòng trơn 125 mm và cơ cấu nạp đạn tự động.

Tuy nhiên, T-90M được phát triển với nhiều thay đổi sâu hơn về tháp pháo, hệ thống điện tử và khả năng bảo vệ.

T-72B3M là phiên bản hiện đại hóa của dòng T-72, vốn được sản xuất với số lượng lớn trong thời Liên Xô và tiếp tục được khai thác sau khi Liên bang Xô viết tan rã.

Việc nâng cấp T-72 giúp Nga tận dụng một lượng lớn phương tiện sẵn có, đồng thời giảm nhu cầu chế tạo toàn bộ xe tăng mới. Đây là lợi thế đáng kể khi quân đội cần duy trì lực lượng trên diện rộng.

T-90M có nguồn gốc từ dòng T-90 nhưng được trang bị tháp pháo thiết kế lại, hệ thống quan sát cải tiến và động cơ có công suất được công bố khoảng 1.130 mã lực.

Các thay đổi này nhằm cải thiện khả năng tác chiến và bảo vệ so với những cấu hình T-90 trước đó.

Tuy nhiên, cấu hình thực tế của từng xe có thể khác nhau tùy đợt sản xuất và nâng cấp.

Về hỏa lực, cả hai dòng đều sử dụng pháo 125 mm, nhưng hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào cỡ nòng.

Hệ thống điều khiển hỏa lực, kính ngắm, loại đạn và khả năng phát hiện mục tiêu đều ảnh hưởng đến kết quả giao chiến.

Vì vậy, không thể kết luận T-90M luôn tiêu diệt mục tiêu tốt hơn T-72B3M trong mọi tình huống chỉ dựa trên tên dòng xe.

Khác biệt cũng nằm ở khả năng bảo vệ và chi phí duy trì. T-90M được cải tiến về giáp và trang bị, nhưng xe tăng hiện đại hóa từ nền tảng cũ có thể có lợi thế về số lượng, kinh nghiệm vận hành và khả năng tận dụng cơ sở hậu cần hiện hữu.

Điều này đặc biệt quan trọng trong chiến tranh kéo dài, khi việc cung cấp phụ tùng và bảo dưỡng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến số xe sẵn sàng chiến đấu.

Nga cần cả phương tiện hiện đại hóa sâu lẫn những xe tăng có thể nâng cấp với chi phí phù hợp.

T-90M đại diện cho hướng cải tiến sâu, trong khi T-72B3M cho thấy giá trị của việc tiếp tục khai thác một nền tảng được sản xuất rộng rãi.