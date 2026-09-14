T-54 đến Việt Nam và bước chuyển sang xe tăng chủ lực

Sau khi xây dựng những đơn vị xe tăng đầu tiên với xe tăng T-34 và PT-76, lực lượng Tăng thiết giáp Việt Nam cần một dòng xe có khả năng đảm nhiệm vai trò chiến đấu chủ lực.

Xe tăng T-54 đáp ứng yêu cầu đó với thiết kế cân bằng hơn giữa hỏa lực, giáp bảo vệ và khả năng cơ động.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-54 được Liên Xô phát triển để thay thế xe tăng T-34. So với T-34, T-54 có thiết kế hiện đại hơn, thân xe thấp và khả năng bảo vệ tốt hơn.

T-54/55 sau này trở thành loại xe tăng được chế tạo với số lượng lớn nhất trong lịch sử.

Điểm thay đổi quan trọng nhất nằm ở hỏa lực. Xe tăng T-54 được trang bị pháo chính D-10T cỡ nòng 100 mm.

Đây là bước tiến đáng kể so với pháo 85 mm trên nhiều phiên bản xe tăng T-34 mà Việt Nam từng sử dụng.

Pháo 100 mm tạo khả năng tiêu diệt các mục tiêu bọc thép và công sự với sức mạnh lớn hơn, đồng thời giúp T-54 đảm nhiệm đúng vai trò của một xe tăng chiến đấu chủ lực

Thiết kế của xe tăng T-54 cũng chú trọng giảm chiều cao tổng thể. Thân xe thấp giúp giảm diện tích mục tiêu khi hoạt động trên chiến trường.

Giáp trước thân xe được thiết kế nghiêng, trong khi tháp pháo có hình dạng bo tròn đặc trưng.

Những đặc điểm này tạo nên một phương tiện có mức độ bảo vệ cao hơn so với các xe tăng hạng nhẹ như PT-76.

Xe tăng T-54 bắt đầu xuất hiện trong lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam từ đầu thập niên 1960. Ngày 29/2/1962, Việt Nam tiếp nhận những xe tăng T-54 đầu tiên cùng các phương tiện thiết giáp khác do Liên Xô viện trợ.

Đến cuối năm 1963, lực lượng tiếp tục nhận thêm xe tăng T-54 và PT-76, từng bước mở rộng quy mô trang bị.

Sự xuất hiện của xe tăng T-54 không khiến T-34 hay PT-76 lập tức mất vai trò. Mỗi dòng xe đảm nhiệm những yêu cầu khác nhau.

PT-76 nổi bật về khả năng bơi và cơ động trên địa hình nhiều sông nước, trong khi xe tăng T-54 cung cấp hỏa lực và khả năng bảo vệ cần thiết cho tác chiến với vai trò xe tăng chủ lực.

Từ đây, xe tăng T-54 dần trở thành một trong những dòng xe tăng quan trọng nhất của lực lượng Tăng thiết giáp Việt Nam. Cùng với T-55 và các biến thể, dòng xe này gắn bó với lực lượng trong nhiều thập niên và trở thành loại xe tăng phổ biến nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.