T-34 có phải là xe tăng tốt nhất Chiến tranh thế giới thứ hai?

Kể từ cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 1945, mẫu xe tăng này luôn xuất hiện như một đại diện cho sức mạnh công nghiệp và tinh thần chiến đấu thời Liên Xô.

Xe tăng T-34 của Liên Xô. (Ảnh: SL)

Nhưng nếu đặt T-34 lên bàn cân với những xe tăng hàng đầu cùng thời, câu chuyện lại phức tạp hơn nhiều. Xét riêng về giáp bảo vệ, hỏa lực và khả năng sống sót, T-34 không phải lúc nào cũng vượt trội so với các thiết kế đương thời.

Giá trị lớn nhất của T-34 nằm ở sự kết hợp giữa thiết kế tương đối đơn giản, khả năng cơ động và đặc biệt là tốc độ sản xuất rất cao. Chính những yếu tố đó đã giúp mẫu xe tăng này đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống Đức Quốc xã.

Từ A-32 đến T-34

T-34 được phát triển tại Nhà máy Đầu máy Kharkiv (KhPZ) dưới sự dẫn dắt của kỹ sư Mikhail Koshkin. Trong quá trình nghiên cứu, Koshkin đã chú ý đến những điểm yếu của các mẫu xe tăng Liên Xô từng tham chiến trong các cuộc xung đột với Nhật Bản và Nội chiến Tây Ban Nha.

Các xe tăng khi đó thường có lớp giáp chưa đủ mạnh, hỏa lực hạn chế và sử dụng động cơ xăng dễ bắt cháy. Koshkin vì thế hướng tới một mẫu xe tăng hạng trung vừa đủ nhanh để phục vụ chiến tranh cơ động, vừa có khả năng sống sót cao hơn.

Kết quả là nguyên mẫu A-32 ra đời. Điểm đáng chú ý của thiết kế này là lớp giáp được bố trí nghiêng, kết hợp với hỏa lực mạnh và khả năng cơ động tốt.

T-34 không phải mẫu xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng giáp nghiêng. Ý tưởng này đã xuất hiện từ thời Chiến tranh thế giới thứ nhất. Điểm khác biệt nằm ở việc các nhà thiết kế T-34 sử dụng góc nghiêng lớn hơn và kết hợp với lớp giáp dày hơn, qua đó nâng cao đáng kể khả năng chống đạn.

A-32 phải trải qua một loạt cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi được chấp nhận. Chính trong giai đoạn này, Mikhail Koshkin mắc bệnh sau một chuyến thử nghiệm và qua đời vì sốc nhiệt.

Ban đầu, giới lãnh đạo Liên Xô vẫn do dự trước việc đưa thiết kế mới vào sản xuất vì lo ngại chi phí và mức độ phức tạp. Những hạn chế của các mẫu xe tăng hiện có, đặc biệt sau Chiến tranh Mùa Đông, khiến bộ chỉ huy Liên Xô cuối cùng chấp nhận đưa mẫu xe tăng mới vào biên chế với tên gọi T-34.

Một yếu tố quan trọng khác tạo nên khả năng cơ động của T-34 là hệ thống treo Christie, vốn được phát triển bởi kỹ sư người Mỹ J. Walter Christie. Khi kết hợp với động cơ diesel V-12, hệ thống này giúp T-34 đạt khả năng cơ động đáng kể đối với một xe tăng hạng trung vào thời điểm đó.

T-34 đối đầu Đức trong Chiến dịch Barbarossa

Khi Đức mở Chiến dịch Barbarossa năm 1941, Liên Xô có khoảng 900 chiếc T-34. Sự xuất hiện của T-34 khiến quân Đức bất ngờ. Lớp giáp nghiêng của nó khiến nhiều loại vũ khí trang bị trên Panzer III và Panzer IV khi đó gặp khó khăn trong việc xuyên phá.

Ưu thế về công nghệ của T-34 chưa đủ để ngăn quân Đức tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô. Một phần nguyên nhân là Liên Xô chưa có đủ số lượng T-34, trong khi cuộc tấn công của Đức diễn ra với tốc độ rất nhanh.

Trước sức ép của quân Đức, Liên Xô phải di dời nhiều nhà máy sản xuất xe tăng về phía đông dãy Ural. Quá trình này gây gián đoạn sản xuất trong một thời gian, nhưng sau khi các cơ sở mới được thiết lập, mục tiêu của ngành công nghiệp quốc phòng Liên Xô trở nên rất rõ ràng: sản xuất càng nhiều xe tăng càng tốt.

Để đạt được điều đó, các nhà thiết kế loại bỏ nhiều bộ phận không thực sự cần thiết khỏi T-34, đơn giản hóa cấu tạo và rút ngắn thời gian chế tạo. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của T-34.

T-34 liên tục được cải tiến

T-34 không phải một thiết kế bất biến trong suốt cuộc chiến. Khi chiến trường thay đổi, chiếc xe tăng này cũng liên tục được nâng cấp.

Tháp pháo ban đầu vốn nhỏ và chật chội được thay thế bằng một thiết kế hình lục giác rộng hơn. Hỏa lực cũng được tăng cường đáng kể. Nếu T-34 ban đầu sử dụng pháo 76,2 mm, phiên bản T-34-85 sau đó được trang bị pháo ZiS-S-53 cỡ 85 mm.

Phía Đức cũng nhanh chóng phát triển những phương tiện hiệu quả hơn để đối phó với xe tăng Liên Xô. Sự xuất hiện của Tiger và Panther khiến T-34 ngày càng bất lợi nếu xét riêng về giáp và hỏa lực. Những xe tăng Đức này sở hữu khả năng bảo vệ và sức mạnh hỏa lực vượt trội so với T-34 ở nhiều khía cạnh.

Nhưng có một điều mà Đức khó có thể vượt qua: số lượng T-34 được sản xuất. Sau khi hệ thống sản xuất được ổn định, Liên Xô bắt đầu chế tạo T-34 với tốc độ rất cao.

Đến năm 1953, sản lượng được nêu ở mức khoảng 1.300 xe tăng mỗi tháng. Trong toàn bộ thời kỳ sản xuất, hơn 50.000 chiếc T-34 thuộc các phiên bản khác nhau đã được chế tạo.

Con số này cho thấy một thực tế quan trọng: T-34 không nhất thiết phải là chiếc xe tăng mạnh nhất trong mọi cuộc đối đầu để trở thành một trong những vũ khí quan trọng nhất của Liên Xô.

Mỗi chiếc T-34 bị mất đều là một tổn thất, nhưng nền công nghiệp Liên Xô có khả năng nhanh chóng bổ sung phương tiện mới. Ngược lại, Đức gặp khó khăn hơn nhiều trong việc thay thế những chiếc xe tăng bị tiêu hao.

Các cuộc oanh tạc của Đồng minh cũng liên tục gây sức ép lên nền công nghiệp Đức, trong khi Liên Xô ngày càng hoàn thiện hệ thống sản xuất xe tăng quy mô lớn. Điều này giải thích vì sao sự đơn giản của T-34 lại trở thành một lợi thế lớn.

T-34 có bị đánh giá quá cao?

Nếu chỉ nhìn vào hiệu suất chiến đấu của từng chiếc xe tăng, T-34 không phải một cỗ máy hoàn hảo. Trong những tháng đầu của Chiến dịch Barbarossa, Liên Xô chịu tổn thất xe tăng rất lớn. Những hạn chế về huấn luyện, chiến thuật và khả năng tổ chức tác chiến khiến ưu thế kỹ thuật của T-34 không thể phát huy đầy đủ.

Khi lực lượng Liên Xô dần cải thiện khả năng tác chiến, quân Đức cũng đã có thêm nhiều phương tiện và chiến thuật để đối phó với T-34. Trong toàn bộ cuộc chiến, Liên Xô mất khoảng 44.000 xe tăng hạng trung, phần lớn trong số đó là T-34. Trong khi đó, Đức được cho là mất khoảng 12.000-15.000 xe tăng.

Những con số này cho thấy T-34 không phải một loại xe tăng bất khả chiến bại. Nhưng nếu đánh giá vai trò của nó trong toàn bộ cuộc chiến, câu chuyện lại khác.

T-34 phù hợp với cách Liên Xô vận hành: cần một loại xe tăng đủ mạnh, có khả năng cơ động, dễ sản xuất, dễ sửa chữa và quan trọng nhất là có thể chế tạo với số lượng rất lớn.

Trong khi những thiết kế xe tăng Đức ngày càng trở nên phức tạp và tốn nhiều nguồn lực, T-34 được giữ ở mức đơn giản hơn. Chính sự đơn giản đó cho phép các nhà máy Liên Xô sản xuất hàng chục nghìn chiếc.

Nếu xét riêng khả năng bảo vệ, hỏa lực hay hiệu suất của từng chiếc xe tăng, T-34 không dễ dàng vượt qua những đối thủ như Tiger hay Panther của Đức. Thậm chí có thể lập luận rằng M4 Sherman của Mỹ là một thiết kế được cân bằng tốt hơn ở nhiều khía cạnh.

Nhưng nếu câu hỏi là loại xe tăng nào phù hợp nhất với nhu cầu của Liên Xô trong cuộc chiến, T-34 lại có một vị trí rất đặc biệt. Nó không cần phải là chiếc xe tăng mạnh nhất trong mọi cuộc đối đầu. Điều quan trọng là nó đủ tốt, đủ cơ động, đủ đơn giản và có thể được sản xuất với quy mô khổng lồ.

Vì vậy, gọi T-34 là "xe tăng tốt nhất Chiến tranh thế giới thứ hai" có thể gây tranh cãi. Nhưng xem nó là một trong những thiết kế xe tăng có ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả cuộc chiến thì khó có thể phủ nhận.