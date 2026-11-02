SZA úp mở khả năng trở thành nghệ sĩ chính tại Coachella 2027

SZA đang trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ quốc tế sau khi có động thái liên quan đến thông tin cô được cho là một trong những nghệ sĩ chính (headliner) tại Coachella 2027. Dù chưa đưa ra xác nhận chính thức, nữ ca sĩ đã chia sẻ lại một bản tin đề cập đến khả năng này trên tài khoản Instagram phụ, qua đó khiến những đồn đoán về sự xuất hiện của cô tại lễ hội âm nhạc lớn hàng đầu thế giới càng được quan tâm.

Đáng chú ý, bên cạnh thông tin về Coachella, SZA còn tiết lộ kế hoạch đến Tahiti để tiếp tục làm việc với album mới. Đây được xem là một trong những tín hiệu đáng chú ý về quá trình chuẩn bị cho sản phẩm phòng thu tiếp theo của nữ ca sĩ, sau gần 4 năm kể từ khi phát hành SOS.

Theo nội dung được SZA chia sẻ, cô đang cân nhắc những quyết định quan trọng trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ quan điểm rằng việc đồng ý với một kế hoạch khi bản thân chưa thực sự sẵn sàng là điều không nên. Chia sẻ này khiến người hâm mộ chú ý, nhất là trong bối cảnh cô được cho là đang đứng trước cơ hội đảm nhận vị trí quan trọng tại Coachella 2027.

Theo các thông tin được truyền thông đăng tải ngày 30/10, SZA đang tiến gần đến khả năng trở thành một trong ba nghệ sĩ chính của Coachella 2027, bên cạnh Dua Lipa và Tame Impala. Tuy nhiên, ban tổ chức hiện chưa công bố đội hình chính thức. Vì vậy, sự góp mặt của cả ba nghệ sĩ vẫn dừng lại ở mức thông tin được báo cáo, chưa phải xác nhận cuối cùng.

Coachella 2027 dự kiến diễn ra trong hai tuần liên tiếp, từ ngày 9 đến 11/4 và ngày 16 đến 18/4/2027, tại Empire Polo Club, thành phố Indio, bang California (Mỹ). Đây là một trong những lễ hội âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thuộc các dòng nhạc khác nhau.

Với SZA, Coachella không phải sân khấu xa lạ. Nữ ca sĩ từng biểu diễn tại lễ hội này nhưng chưa đảm nhận vị trí nghệ sĩ chính. Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp của giọng ca người Mỹ, đồng thời đánh dấu sự trở lại của cô trên sân khấu lễ hội với vai trò quan trọng hơn.

Bên cạnh câu chuyện Coachella, kế hoạch đến Tahiti để tiếp tục thực hiện album mới mới là chi tiết khiến người hâm mộ đặc biệt mong chờ. Sản phẩm sắp tới được kỳ vọng sẽ nối tiếp SOS, album phòng thu thứ hai của SZA, phát hành vào tháng 12/2022.

SOS từng tạo nên dấu ấn lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, góp phần củng cố vị thế của cô trong làng nhạc quốc tế. Album sở hữu màu sắc âm nhạc đa dạng, kết hợp giữa R&B, pop và những thử nghiệm cá nhân, đồng thời cho thấy khả năng khai thác chiều sâu cảm xúc trong sáng tác của SZA.

Tính đến thời điểm hiện tại, album kế tiếp vẫn chưa được công bố tên gọi hay ngày phát hành cụ thể. Việc nữ ca sĩ tiết lộ sẽ tiếp tục làm việc tại Tahiti vì thế được xem là một trong những thông tin hiếm hoi về quá trình chuẩn bị cho dự án này.

Sau thành công của SOS, áp lực dành cho sản phẩm kế nhiệm chắc chắn là điều được công chúng quan tâm. Tuy nhiên, thay vì vội vàng đưa ra thời điểm trở lại, SZA dường như đang dành thêm thời gian để hoàn thiện định hướng âm nhạc của mình.

Trong bối cảnh những đồn đoán về Coachella 2027 ngày càng thu hút sự chú ý, thông tin về chuyến đi Tahiti cũng mở ra kỳ vọng về một giai đoạn hoạt động mới của SZA. Nếu vừa xuất hiện tại lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới, vừa phát hành album kế nhiệm SOS, năm 2027 có thể trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.