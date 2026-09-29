Syria và Mỹ ưu tiên thúc đẩy sáng kiến xóa trại tị nạn

Người dân Syria trở về quê hương tại cửa khẩu Cilvegozu ở tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết nội dung trên được trao đổi tại cuộc gặp ở Damascus giữa ông Qutaiba Kadish - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao và Kiều dân Syria - với phái đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ do ông Andrew Kent dẫn đầu.

Tại cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc hỗ trợ quá trình phục hồi và ổn định của Syria, đồng thời trao đổi về triển vọng phát triển hợp tác song phương. Theo SANA, Damascus và Washington hướng tới mục tiêu đưa quan hệ từ giai đoạn trao đổi, đối thoại sang các hình thức hợp tác thực tế và có tính thể chế hơn. Tuy nhiên, phía Syria chưa công bố các lĩnh vực hoặc cơ chế hợp tác cụ thể mà hai bên đang xem xét.

Một nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự là sáng kiến “Syria không còn trại tị nạn”. Đại diện các bộ, ngành liên quan của Syria cũng tham dự cuộc thảo luận, cho thấy Damascus coi việc giải quyết tình trạng người dân phải sống lâu dài tại các trại tị nạn là nhiệm vụ ưu tiên trong quá trình phục hồi đất nước.

Sáng kiến này nhằm mục đích tạo điều kiện để người dân rời các trại tị nạn, tự nguyện trở về quê hương và từng bước ổn định cuộc sống, gắn với nhu cầu khôi phục nhà ở, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu tại những khu vực bị chiến tranh tàn phá. Chính quyền Syria thời gian qua đã thúc đẩy chương trình đóng cửa các trại tị nạn dài hạn và tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế cho quá trình hồi hương, tái định cư và tái thiết.

Việc sáng kiến “Syria không còn trại tị nạn” được đưa vào chương trình làm việc với phái đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy vấn đề phục hồi và ổn định xã hội đang trở thành một nội dung trong tiến trình cải thiện quan hệ giữa Damascus và Washington.

* Trong một động thái khác có liên quan, SANA dẫn thông tin từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ghi nhận 1,38 triệu người Syria đã phải di dời khỏi các trại và các khu vực tạm cư kể từ tháng 12/2024. Hoạt động hồi hương đã gia tăng trong những tháng gần đây, song đồng thời gây sức ép ngày càng lớn đối với các dịch vụ thiết yếu tại những cộng đồng tiếp nhận người trở về.

Báo cáo được OCHA công bố hôm 27/9 cho biết, trong tháng 7 và tháng 8, có 38.836 người phải di dời khỏi các trại và khu vực tạm cư. Trong số này, khoảng 19.600 người được hỗ trợ để tạo điều kiện trở về nơi ở cũ.

Cũng trong thời gian trên, 130 địa điểm tạm cư đã ngừng hoạt động. Theo OCHA kể từ đầu năm đến nay, hơn 60.000 người đã nhận được hỗ trợ hồi hương.

Báo cáo xác nhận số người phải di dời sinh sống tại các địa điểm được OCHA theo dõi đã giảm từ khoảng 2,2 triệu xuống còn 773.000 vào tháng 8/2026.

OCHA nhận định những số liệu trên chứng tỏ xu hướng hồi hương đã có sự thay đổi đáng kể, trong khi các cộng đồng tiếp nhận người trở về đang phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng đối với các dịch vụ thiết yếu.