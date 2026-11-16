Syria thu hồi máy bay vận tải hạng nặng Il-76T từ Libya sau 2 năm đàm phán

Syria ngày 12/11/2026 đã thu hồi máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76T mang số đăng ký YK-ATD từ sân bay quốc tế Benina ở Benghazi, Libya.

Chiếc máy bay rời Damascus ngày 4/12/2024, chỉ 4 ngày trước khi chính quyền của ông Bashar al-Assad sụp đổ, sau đó nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền miền đông Libya trong gần 2 năm.

Việc bàn giao diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Syria và chính quyền miền đông Libya.

Trong đó, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani và Trung tướng Saddam Khalifa Haftar, Phó Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ả Rập Libya, tại Benghazi hồi tháng 10 được xem là một bước quan trọng trong tiến trình đưa máy bay trở về.

Ngày 12/11, chiếc YK-ATD thực hiện chuyến bay từ Benghazi về Damascus, hoàn thành hành trình trong 2 giờ 31 phút.

Trong thời gian ở Libya, máy bay được ghi nhận thực hiện 7 chuyến bay nội địa, trong đó có các chuyến giữa Benghazi và Sabha. Đến tháng 2/2025, các dấu hiệu nhận dạng của SyrianAir trên thân máy bay đã bị xóa hoặc che khuất.

YK-ATD được đưa vào sử dụng ngày 31/7/1981. Máy bay ban đầu được chế tạo dưới cấu hình Il-76M, sau đó chuyển đổi thành phiên bản Il-76T vào năm 1994. Năm 2015-2016, chiếc máy bay trải qua đợt đại tu kéo dài 9 tháng tại Nga.

Il-76T sử dụng 4 động cơ phản lực cánh quạt Soloviev D-30KP, mỗi động cơ có lực đẩy 117,7 kN.

Máy bay đạt trọng lượng cất cánh tối đa 170 tấn, tải trọng tiêu chuẩn 40 tấn và tốc độ hành trình khoảng 750 km/h.

Khoang hàng dài 18,5 m, rộng 3,45 m, cao 3,25 m, cho phép vận chuyển phương tiện, máy móc và nhiều loại hàng hóa quân sự.

Cửa xếp hàng phía sau cùng hệ thống tời và cần cẩu bên trong hỗ trợ hoạt động tại những sân bay có hạ tầng hạn chế.

Trước khi chính quyền ông Assad sụp đổ, Không quân Syria vận hành 4 máy bay Il-76, thuộc Phi đội Vận tải 585.

Những máy bay này đảm nhiệm các tuyến vận tải nối Damascus với Iran, Nga, Libya và đông bắc Syria.

Tuy nhiên, đội bay dần bị phân tán: YK-ATA trở về căn cứ Hmeimim của Nga vào tháng 12/2024, YK-ATB không còn được ghi nhận hoạt động từ tháng 1/2024, còn YK-ATC đã nằm lưu kho tại Damascus hơn 20 năm.

Việc thu hồi YK-ATD giúp Syria lấy lại quyền kiểm soát một máy bay vận tải có khả năng chuyên chở 40 tấn.

Tuy nhiên, khả năng khai thác thường xuyên vẫn chưa được bảo đảm. Tuổi đời khoảng 45 năm, thời gian triển khai kéo dài tại Libya và lần đại tu lớn gần nhất từ năm 2015-2016 khiến máy bay cần được kiểm tra kỹ cấu trúc, động cơ, càng hạ cánh và hệ thống xử lý hàng hóa trước khi có thể hoạt động ổn định.