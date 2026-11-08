Syria - Saudi Arabia lập liên minh quân sự để chống lại Houthi?

Syria và Saudi Arabia đã chính thức ký kết một thỏa thuận hợp tác quân sự song phương, mục tiêu của hai bên được cho là nhằm đối phó lực lượng Houthi tại Yemen.

Cùng với thỏa thuận hợp tác quốc phòng, Riyadh đã đồng ý cung cấp cho Damascus hơn 400 triệu USD hỗ trợ tài chính. Số tiền này sẽ được cung cấp dưới hình thức khoản vay ưu đãi nhằm mục đích khôi phục hàng loạt cơ sở hạ tầng dân sự và công nghiệp của Syria.

Theo những nguồn đáng tin cậy, thỏa thuận nói trên đã bắt đầu được thực hiện khi hàng chục binh sĩ và sĩ quan Cộng hòa Ả Rập nhanh chóng được triển khai đến Vương quốc Hồi giáo.

Về mặt chính thức, nhiệm vụ hiện tại của họ chỉ giới hạn ở việc tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và huấn luyện chiến thuật cho các đơn vị chính phủ Saudi Arabia và Yemen.

Tuy vậy các nhà phân tích quốc tế và chuyên gia quân sự tin rằng việc triển khai một phái đoàn huấn luyện và cố vấn có thể chỉ là giai đoạn đầu của sự hợp tác chiến lược sâu rộng hơn giữa hai nước.

Có khả năng cao là về lâu dài, các đơn vị chính quy Syria được huấn luyện bài bản, với kinh nghiệm dày dặn trong chiến tranh đô thị và chống nổi dậy, sẽ trực tiếp tham gia vào các hoạt động chiến đấu chống lại phong trào Houthi (Ansar Allah) ở Yemen.

Các cuộc tấn công tên lửa hoặc những cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Houthi vào khu vực biên giới Saudi Arabia có thể trở thành cơ sở pháp lý cho sự can thiệp trực tiếp của quân đội Syria vào cuộc xung đột.

Những sự kiện như vậy sẽ cho phép Saudi Arabia hợp pháp hóa việc triển khai lực lượng vũ trang đồng minh bằng cách viện dẫn nhu cầu bảo vệ lãnh thổ chủ quyền của mình.

Việc ký kết thỏa thuận cho thấy mối quan hệ giữa Damascus và Riyadh đang nhanh chóng được củng cố, cũng như sự xuất hiện của đường lối an ninh mới ở Trung Đông, mặc dù cả hai bên vẫn chưa chính thức thừa nhận kế hoạch triển khai binh sĩ Syria.

Cần nói thêm ngay từ đầu tháng 10/2026, Tổng thống Ahmed al-Sharaa đã thảo luận về sự tham gia của Quân đội Syria trong cuộc chiến chống lại lực lượng Houthi cùng với Saudi Arabia.

Lãnh đạo chính trị của Cộng hòa Ả Rập Syria và Vương quốc Saudi Arabia đã bắt đầu thảo luận về khả năng mở rộng hợp tác quân sự quy mô lớn ở Trung Đông.

Trong khuôn khổ chính sách đối ngoại mới của Damascus, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã có chuyến thăm chính thức tới Riyadh giữa thời điểm tình hình khu vực ngày càng nóng bỏng.

Trong các cuộc đàm phán cấp cao, hai bên đã thảo luận chi tiết về tình hình an ninh khu vực hiện tại, tập trung vào sự leo thang xung đột đang diễn ra ở phía Nam bán đảo Ả Rập.

Chủ đề chính của những cuộc thảo luận kín là khả năng triển khai một số đơn vị quân đội chính quy Syria để chống lại phong trào vũ trang Houthi ở Yemen. Phía Saudi Arabia bày tỏ sự quan tâm đến việc triển khai các binh sĩ Syria giàu kinh nghiệm để ổn định tình hình.

Sáng kiến ​​ngoại giao này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động tấn công của phiến quân Houthi gia tăng mạnh mẽ, gây thiệt hại nặng nề cho Saudi Arabia, và bây giờ chương trình hợp tác có lẽ sắp được triển khai toàn diện.