Syria nhận lại chiếc máy bay Il-76 chở quan chức đào tẩu tới Libya

Chiếc máy bay vận tải Il-86T nói trên theo xác định đã được sử dụng để sơ tán các nhân vật của chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad ngay trước khi chế độ này sụp đổ vào tháng 12/2024.

Thông tin nói trên được đăng tải trên trang tin Levant24 của Syria, đồng thời họ cũng công bố một đoạn video ghi lại cảnh chiếc máy bay vận tải nói trên hạ cánh xuống lãnh thổ Syria.

Cuộc hồi hương máy bay Il-76T được tổ chức bởi Bộ Tư lệnh Không quân và Bộ Ngoại giao Syria cùng với phía Libya. Damascus đã cảm ơn ông Saddam Haftar - Phó Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ả Rập Libya và ban quản lý sân bay Benin về sự hỗ trợ của họ.

Chiếc máy bay Il-76T được đề cập là YK-ATD, đăng ký thuộc sở hữu của hãng hàng không quốc doanh Syrian Airlines và thuộc đội bay vận tải hàng hóa của Syria, bao gồm 4 phi cơ loại này.

Theo cuộc điều tra của trang Eekad, chiếc máy bay vận tải nói trên đã cất cánh từ Damascus đến Benghazi vào ngày 4/12/2024.

Điều này xảy ra 4 ngày trước khi chế độ Assad sụp đổ do cuộc tấn công của phe đối lập. Các nhà điều tra cho rằng chiếc Il-76T đã được sử dụng để sơ tán các đại diện của chính phủ cũ đến Libya.

Sau khi hạ cánh xuống Benghazi vào ngày 5/2/2025, chiếc máy bay đã biến mất khỏi các dịch vụ theo dõi chuyến bay công cộng. Hành trình tiếp theo của nó được các nhà nghiên cứu xác định bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh và đoạn video.

Giới quan sát đã phân tích một video từ sân bay Sabha công bố vào ngày 30/6/2026, trong đó họ đã xác định được chiếc máy bay nghi là YK-ATD dựa trên lớp sơn đặc trưng và các vết rỉ sét. Logo của hãng hàng không Syria đã bị xóa khỏi đuôi máy bay và số đăng ký đã bị che lại.

Theo đài truyền hình Syria, máy bay này tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ Libya dưới sự kiểm soát của Nguyên soái Khalifa Haftar.

Ông ta lãnh đạo Quân đội Quốc gia Libya - lực lượng kiểm soát phía Đông và phần lớn phía Nam đất nước. Cụ thể vào ngày 9/1/2025, máy bay đã thực hiện hai chuyến bay giữa Benghazi và Sabha.

Tính đến tháng 8/2026, YK-ATD vẫn là chiếc Il-76 cuối cùng của Syria còn hoạt động ở nước ngoài. YK-ATB và YK-ATC đóng tại Damascus, trong khi YK-ATA được Nga trả lại từ Hmeimim vào tháng 5/2026.

Cần nói thêm vào cuối tháng 7/2026, lần đầu tiên kể từ khi chế độ Assad sụp đổ, Syria đã làm lễ tốt nghiệp cho một nhóm khoảng 1.000 học viên không quân.

Máy bay Il-76 cất cánh lần đầu ngày 25/3/1971, chính thức vào biên chế tháng 6/1974 và hiện vẫn đang được sản xuất. Số lượng xuất xưởng các phiên bản Il-76 tính đến nay đã lên đến trên 960 chiếc.

Máy bay có chiều dài 46,59 m; sải cánh 50,5 m; chiều cao 14,76 m; trọng lượng rỗng 92.500 kg; trọng lượng cất cánh tối đa 195.000 kg; kíp điều khiển gồm 5 người.

Động cơ phản lực trang bị cho phiên bản Il-76TD là loại D-30KP công suất 117 kN mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa 850 km/h; tầm bay 3.650 km với tối đa tải trọng 50 tấn; trần bay 15.500 m.

Il-76 Candid có một biến thể máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không (AWACS) là A-50 Mainstay và một phiên bản máy bay tiếp dầu được định danh Il-78 Midas.