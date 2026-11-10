Syria chuẩn bị tham gia khối quân sự 'NATO Hồi giáo'

Syria đã tiến gần hơn đến việc gia nhập Hiệp định Phòng thủ Chung Mecca, được ký kết vào tháng 8 bởi Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho hay.

Theo các quan chức Syria, quyết định tham gia thỏa thuận của Damascus đã được đưa ra, nhưng chưa công bố chính thức.

Hiệp định Mecca quy định rằng cuộc tấn công vào một trong ba quốc gia tham gia sẽ được coi là hành động quân sự chống lại tất cả các quốc gia, vì vậy khối này được gọi là NATO Hồi giáo.

Ngoài ra văn kiện này còn buộc các bên phải tăng cường hợp tác quân sự. Việc Syria có thể gia nhập NATO Hồi giáo sẽ mở rộng phạm vi hợp tác quốc phòng ở Trung Đông.

Hai quan chức Syria tiết lộ, quyết định gia nhập Hiệp ước Mecca đã được đưa ra nhưng một quan chức khu vực am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết hoạt động tham vấn liên quan tới bước đi này vẫn đang tiếp diễn.

Một vấn đề tiềm ẩn nguy cơ cao đó là khả năng Syria sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các bên tham gia thỏa thuận khác trong trường hợp xung đột với Israel leo thang. Một quan chức khu vực đã bày tỏ mối lo ngại như vậy.

Sau khi chính quyền Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, lực lượng Israel đã thiết lập quyền kiểm soát một vùng đệm ở miền Nam Syria, vốn nằm dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc, và vẫn duy trì tình trạng đó cho đến ngày nay.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tuyên bố nước ông không tìm kiếm xung đột quân sự với Tel Aviv và kêu gọi Lực lượng phòng vệ Israel rời khỏi lãnh thổ Syria.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác quốc phòng, Syria và Saudi Arabia tuần trước đã thông báo ký kết một thỏa thuận hợp tác quân sự.

Hai bên không tiết lộ chi tiết của văn bản, tuy nhiên trong chuyến thăm Riyadh của ông al-Sharaa, chính quyền Saudi Arabia cũng đã đồng ý cung cấp cho Syria khoản vay hơn 400 triệu đô la để xây dựng lại nhà ở và cơ sở hạ tầng cơ bản sau chiến tranh.

Một quan chức Syria cho biết 36 đại diện của bộ chỉ huy quân sự Syria đã đến thăm trung tâm chỉ huy ở Jeddah, nơi đặt trụ sở của các quan chức Saudi Arabia và Yemen, để nhận thông tin về chiến tuyến và khu vực tác chiến ở Yemen.

Một quan chức Syria khác cho biết, phái đoàn do ông Khaled Khattab - chỉ huy Sư đoàn 82 dẫn đầu đã ở Saudi Arabia được hai tuần, và các cố vấn quân sự Syria đã đến vương quốc Trung Đông để giúp huấn luyện lực lượng chính phủ Yemen.

Một quan chức Syria cũng cho biết khoảng 600 chiến binh lực lượng đặc biệt Syria có thể được gửi đến lãnh thổ Saudi Arabia trong tuần tới.

Theo nhân vật trên, Riyadh nhấn mạnh rằng đội quân này phải bao gồm công dân Syria, chứ không phải các chiến binh nước ngoài đến nước này trong thời kỳ nội chiến.

Đồng thời phía Syria phủ nhận việc quân đội nước này đang chuẩn bị tiến thẳng đến Yemen để tiến hành các hoạt động tác chiến chống lại lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn.

Một quan chức ngoại giao giấu tên nói với hãng thông tấn nhà nước SANA rằng các thỏa thuận với Saudi Arabia chỉ liên quan đến việc huấn luyện quân đội và tăng cường năng lực của họ.

Việc Syria có khả năng tham gia vào thỏa thuận phòng thủ khu vực diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa lực lượng Houthi và quân chính phủ Yemen, được Saudi Arabia ủng hộ.