Syria: 'Cành ô liu' không đem lại hòa bình

Việc các tay súng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chiếm quyền kiểm soát Afrin từ tay người Kurd có thể kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng trong cuộc xung đột kéo dài tại Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, với sự yểm trợ của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, các đơn vị của nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) đã giành quyền kiểm soát khu vực trung tâm thành phố Afrin vào sáng 18/3.

Như vậy, sau gần 2 tháng mở chiến dịch “Cành ô liu” ở biên giới phía Bắc Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc đánh bật lực lượng người Kurd (YPG), đảm bảo an ninh quốc gia và an toàn biên giới của nước này. Nhưng dường như Ankara vẫn chưa có ý định “rửa tay gác kiếm”. Sau thắng lợi tại Afrin, Tổng thống Erdogan lập tức tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự đến những thị trấn do YPG kiểm soát ngay gần biên giới với Iraq.

Khung cảnh hoang tàn sau các cuộc không kích tại Syria. (Nguồn: Getty Images)

Cục diện cuộc chiến tại Syria càng trở nên rối ren hơn khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang có động thái trỗi dậy trở lại, chỉ vài tháng sau khi chính quyền Damascus tuyên bố đã quét sạch phần tử khủng bố này khỏi đất nước. Ngày 19/3, giới chức Mỹ lên tiếng cảnh báo chiến dịch quân sự loại bỏ người Kurd ở Afrin của Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm xáo trộn cuộc chiến chống IS.

Chiến thắng của Ankara tại Afrin còn giáng một đòn trực diện vào chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trước đó, Chính phủ Syria đã phản đối mạnh mẽ cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào Afrin và bật đèn xanh cho các tay súng thân chính phủ tới tham chiến tại đây nhằm đảo ngược đà tấn công của Ankara.

Những diễn biến mới nhất trên chiến trường Syria đang cho thấy vòng luẩn quẩn hơn 7 năm qua vốn đã phức tạp giờ lại càng thêm bế tắc. Đến khi nào chiến dịch “Cành ô liu” sẽ chấm dứt? Liệu Thổ Nhĩ Kỳ sau đó có tự nguyện rời khỏi Syria và trao lại quyền kiểm soát Afrin cho quân đội chính phủ Syria? Bao giờ cuộc chiến Syria kết thúc? Đó vẫn là những câu hỏi của hàng nghìn người dân Syria đang sống trong cảnh bom rơi đạn lạc muốn tìm lời đáp.

Bảy năm về trước, người Syria đổ xuống đường biểu tình để thực hiện giấc mộng về mùa xuân mới với cuộc sống tốt đẹp, phát triển hơn. Tuy nhiên, mong muốn chính đáng này lại nhanh chóng bị lợi dụng để thổi bùng thành cuộc nội chiến tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Từ biểu tình hòa bình dẫn tới các cuộc đụng độ bạo lực, Syria hóa chiến trường ác liệt khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tình hình phức tạp tại Syria bắt nguồn từ một số vấn đề then chốt như: cuộc chiến chống khủng bố, phân chia quyền lực giữa các phe phái, sự can thiệp của bên ngoài… Không chỉ là nội chiến, Damascus sẽ tiếp tục trở thành nơi diễn ra “cuộc chiến ủy nhiệm” của các bên hậu thuẫn những phe phái đối địch.

Tương lai của Syria sẽ đi về đâu khi bạo lực, xung đột và khủng bố vẫn còn. Tổng thống Bashar al-Assad cũng thừa nhận, cuộc chiến còn rất khó khăn và không thể nói trước“tương lai của đất nước tốt hoặc không tốt”.

Minh Thân