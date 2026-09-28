Syria bắt đầu vận chuyển nhiên liệu sang Iraq

Công ty Dầu khí Syria cho biết, những lô xe bồn chở xăng đầu tiên, trong tổng số khoảng 3.000 xe theo kế hoạch, đã bắt đầu vào Iraq trong những ngày qua.

Các hoạt động chất xăng lên xe bồn bắt đầu từ ngày 22/9, với hai đoàn xe đầu tiên gồm 10 và 55 chiếc. Dự kiến công suất sẽ tăng lên 200 xe mỗi ngày trong những ngày tới, vận chuyển qua cửa khẩu biên giới al-Tanf giữa hai nước.

Mặc dù Iraq là nước sản xuất dầu thô lớn, song quốc gia vùng Vịnh này đang đối mặt tình trạng thiếu xăng do những vấn đề liên quan đến các nhà máy lọc dầu và quản lý hạ tầng năng lượng.

Theo phía Iraq, hoạt động nhập khẩu được triển khai nhằm khắc phục tình trạng thiếu xăng tại Baghdad và một số tỉnh trong nhiều tuần qua, đồng thời bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước.