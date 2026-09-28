Syria bắt đầu trung chuyển xăng sang Iraq giữa bất ổn ở eo biển Hormuz

Cửa khẩu Rabia ở biên giới Iraq - Syria. Ảnh: THX/TTXVN

Tân Hoa xã ngày ngày 27/9 dẫn lời ông Ahmed Qabbaji phụ trách vận tải và lưu kho của Công ty Dầu khí Syria, cho biết hoạt động này đã bắt đầu từ ngày 24/9 với đợt vận chuyển đầu tiên gồm 57 xe bồn.

Công ty Dầu khí Syria cũng có kế hoạch nâng công suất lên khoảng 200 xe mỗi ngày di chuyển đến Iraq qua cửa khẩu biên giới al-Tanf giữa hai nước.

Tổ chức Tiếp thị Dầu mỏ Nhà nước Iraq cũng ký hợp đồng với công ty UCC của Qatar để cung cấp xăng đã qua xử lý cho Iraq thông qua các xe bồn vận chuyển đường bộ từ Banias. Hoạt động này được thực hiện theo hợp đồng vận chuyển quá cảnh giữa SPC và công ty của Qatar.

Ông Qabbaji xác nhận UCC thu mua xăng từ nhiều nguồn quốc tế, trong khi phía Syria đảm nhận khâu vận chuyển. Hiện có 10 xe bồn chở nhiên liệu đang tham gia hoạt động này. Trong đó, hai xe đã hoàn tất việc dỡ hàng vào các kho chứa của Công ty Dầu khí Syria tại Banias.

Công ty đã chuẩn bị các khu vực và 8 bến bốc xếp có khả năng nạp hàng cho 8 xe bồn cùng lúc, với hoạt động bốc dỡ diễn ra liên tục suốt ngày đêm. Ông Qabbaji cho biết hoạt động trung chuyển này sẽ mang lại doanh thu cho cả SPC lẫn nhà nước Syria, đồng thời củng cố vai trò của Syria như một hành lang khu vực phục vụ xuất nhập khẩu và vận chuyển năng lượng.

Ông Qabbaji bổ sung rằng xăng và dầu nhiên liệu hiện đang được vận chuyển qua cửa khẩu al-Tanf, trong khi các cửa khẩu còn lại có thể sử dụng cho những loại hàng hóa khác. Kế hoạch mở rộng hoạt động trung chuyển sang các mặt hàng khác cũng đang được xem xét.

Ngoài ra, theo ông Qabbaji, hiện có từ 1.000 đến 1.200 xe bồn chở dầu của Iraq di chuyển qua lãnh thổ Syria mỗi ngày. Khối lượng vận chuyển thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình giao thông.

Ông Qabbaji cũng bổ sung rằng công tác chuẩn bị đang được triển khai đối với Đường ống dẫn khí đốt Arab (đoạn nối tới biên giới Syria-Jordan) và một nhánh dẫn sang Liban. Hệ thống này dự kiến sẽ sẵn sàng vận chuyển khí đốt sang Liban trong khoảng 15 ngày tới, ngay khi hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Syria đang nỗ lực khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng và trung chuyển, đồng thời tận dụng vị trí địa lý của nước này, vốn kết nối Iraq và khu vực Vùng Vịnh với các cảng Địa Trung Hải.

Nền kinh tế Syria đã xuất hiện những dấu hiệu phục hồi sau nhiều năm xung đột và bị cô lập. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tháng 8 cho biết rằng kinh tế Syria bắt đầu phục hồi trong năm 2025 và dự báo tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, một phần nhờ quá trình nước này từng bước tái hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

Vào tháng 5, Iraq ra thông báo cho biết nước này đã bắt đầu khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu qua cửa khẩu biên giới Rabia với Syria, tuyến đường bị phong tỏa suốt 13 năm qua. Người đứng đầu Cơ quan quản lý Cảng Biên giới Iraq - Trung tướng Omar Al-Waeli - nhấn mạnh quyết định nối lại các hoạt động xuất khẩu dầu qua hành lang chiến lược này sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến đường khác, đa dạng hóa kênh bán hàng, hỗ trợ nền kinh tế quốc gia và tăng nguồn thu.