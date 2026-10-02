Syria bác tin bí mật gặp Hezbollah ở Thổ Nhĩ Kỳ

Binh sĩ Syria gác tại một điểm kiểm soát ở Damascus. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trước đó, hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin rằng các đại diện của Hezbollah, cùng quan chức tình báo và Bộ Ngoại giao Syria đã gặp gỡ bí mật vào tháng 9 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Một quan chức Syria tiết lộ với Reuters rằng hai bên đã nhất trí không có thái độ thù địch lẫn nhau. Phía Syria cam kết với Hezbollah sẽ không can thiệp quân sự vào Liban nhằm tước vũ khí của lực lượng này. Cũng theo nguồn tin này, Syria đề nghị Hezbollah hỗ trợ ngăn chặn buôn lậu qua biên giới và giải tán các mạng lưới ngầm còn lại của lực lượng, đặc biệt là tại khu vực miền Nam Syria.

Tuy nhiên, vào ngày 1/10, Bộ Thông tin Syria đăng trên mạng xã hội X rằng thông tin đó là sai sự thật và "không hề có cuộc gặp nào như vậy diễn ra". Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã lên tiếng phủ nhận. Trong một tuyên bố trên X cùng ngày 1/10, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gọi thông tin này là "vô căn cứ".

Căng thẳng giữa ban lãnh đạo mới của Syria và Hezbollah đang ở mức sâu sắc. Hezbollah đã chiến đấu trong nhiều năm để bảo vệ chế độ của cựu Tổng thống Bashar al-Assad, tham gia vào các cuộc đụng độ với Mặt trận al-Nusra – phe nổi dậy từng do Tổng thống Syria đương nhiệm Ahmed al-Sharaa lãnh đạo.

Cả Hezbollah và chính phủ Syria đều đã phát tín hiệu sẵn sàng thảo luận. Vào tháng 7, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani cho biết Damascus sẵn sàng gặp gỡ Hezbollah. Một tháng sau, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố trên truyền hình rằng lực lượng này không phản đối việc gặp gỡ giới lãnh đạo Syria.