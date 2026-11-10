Syria bác bỏ thông tin triển khai quân đội tới Yemen theo thỏa thuận với Saudi Arabia

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Jordan Ayman Safadi tại thủ đô Damascus, ngày 9/11 ông al-Shaibani nhấn mạnh mọi quyết định triển khai lực lượng quân sự Syria ra nước ngoài, nếu có, sẽ được công bố công khai, thay vì tiến hành bí mật. Ông cũng khẳng định thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Syria và Saudi Arabia không bao gồm việc đưa binh sĩ Syria tới Yemen, đồng thời cho biết Damascus không có thỏa thuận nào với chính phủ Yemen được quốc tế công nhận về vấn đề này.

Ngoại trưởng Syria tái khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, đồng thời lên án những lời đe dọa của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia. Ông bày tỏ hy vọng Yemen sớm khôi phục ổn định và chấm dứt những đau khổ mà người dân nước này phải gánh chịu.

Theo ông al-Shaibani, Damascus hiện tập trung vào các nhiệm vụ tái thiết đất nước sau nhiều năm xung đột, tạo điều kiện cho người tị nạn trở về và khôi phục cơ sở hạ tầng bị tàn phá trong cuộc nội chiến.

Trước đó, ngày 7/11, một nguồn tin ngoại giao Syria nói với hãng thông tấn nhà nước SANA rằng các thỏa thuận quân sự với Saudi Arabia chỉ giới hạn trong lĩnh vực huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm và tham vấn quân sự. Các chuyến thăm phối hợp của phía Saudi Arabia tới Syria dự kiến bắt đầu từ tháng 12 tới. Nguồn tin này cho biết hợp tác quân sự có thể tiến tới một thỏa thuận phòng thủ chung hoặc khả năng Syria tham gia Liên minh Phòng thủ Mecca, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan, tùy thuộc vào lợi ích chung.

Ngày 4/11, Bộ Ngoại giao Syria thông báo Damascus và Riyadh đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự trong chuyến thăm Saudi Arabia của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, người đã có cuộc gặp Thái tử Mohammed bin Salman.

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng Damascus có thể triển khai hàng nghìn binh sĩ tới khu vực biên giới Saudi Arabia - Yemen để hỗ trợ chiến dịch quân sự do Riyadh hậu thuẫn.