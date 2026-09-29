Sylvester Stallone tiết lộ tuổi thơ bị cha bạo hành

Sylvester Stallone - ngôi sao nổi tiếng với loạt phim Rambo và Rocky vừa lần đầu chia sẻ nhiều ký ức đau đớn về tuổi thơ, trong đó có những lần ông bị cha bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times ngày 26/9 (giờ địa phương), Sylvester Stallone cho biết ông không muốn đưa quá nhiều chi tiết vào cuốn sách vì sợ tạo cảm giác mình đang tìm kiếm sự thương cảm. Tuy nhiên, nam diễn viên thừa nhận: “Đã có những chuyện thực sự khủng khiếp xảy ra”.

Sylvester Stallone lần đầu chia sẻ nhiều ký ức đau đớn về tuổi thơ.

Nhắc lại khoảng thời gian sau khi cha mẹ ly hôn, Stallone kể rằng ông từng phải học cách né những cú đấm của cha. “Đột nhiên, có lúc ‘rầm!’ một cú đấm được tung ra. Tay của cha tôi thực sự rất lớn, vì vậy tôi phải học cách hơi cúi người xuống để tránh”, ông hồi tưởng.

Một ký ức đặc biệt ám ảnh Stallone xảy ra khi ông được cha sai đi mua bánh trước khi ông ấy đến nhà thờ. Sau khi gặp bạn bè, Stallone mua một chiếc bánh có nhân hạt rồi trở về nhà. Tuy nhiên, thay vì nhận được lời cảm ơn, ông bị cha tấn công.

Stallone kể: “Cha tôi đá vào bụng và đánh tôi khiến tôi ngã xuống sàn, sau đó ông ấy tự lái xe đến nhà thờ”.

Nhiều năm sau, khi bước vào tuổi 40, Stallone quyết định đối diện với cha về những chuyện trong quá khứ. Nam diễn viên nói với cha: “Con ước gì bố và con có thể bằng tuổi nhau chỉ trong đúng 3 phút”. Khi được hỏi lý do, ông đáp rằng nếu cha cũng phải trải qua điều tương tự, ông sẽ hiểu cảm giác bị đánh đập là như thế nào.

Theo Stallone, câu nói này thậm chí khiến cha ông muốn đánh nhau với con trai. “Ngay cả khi đã 68 tuổi, cha tôi vẫn sẵn sàng đánh nhau”, ông chia sẻ.

Stallone cho rằng tính cách dữ dằn mà ông từng thể hiện trên màn ảnh phần nào bắt nguồn từ những trải nghiệm trong gia đình. Khi được hỏi nguồn gốc sự mạnh mẽ, hung hãn của nhân vật Rambo, ông thường trả lời: “Di truyền thôi”.

Stallone cho rằng tính cách dữ dằn mà ông từng thể hiện trên màn ảnh phần nào bắt nguồn từ những trải nghiệm trong gia đình.

Không chỉ bị bạo hành về thể chất, Stallone còn tiết lộ ông từng thiếu thốn sự yêu thương từ mẹ. “Mẹ chưa bao giờ ôm tôi”, ông nói, đồng thời thừa nhận những thiếu hụt tình cảm thời thơ ấu đã góp phần hình thành con người ông hiện tại.

Về đời tư, Stallone từng trải qua ba cuộc hôn nhân và có năm người con. Ông kết hôn với Sasha Czack năm 1974 và có hai con trai Sage, Seargeoh trước khi ly hôn năm 1985. Cuối năm đó, ông kết hôn với Brigitte Nielsen, người từng đóng chung Rocky IV nhưng cả hai chia tay vào năm 1987.

Năm 1997, Stallone kết hôn với Jennifer Flavin. Hai người có ba con gái gồm Sophia, Sistine và Scarlet.