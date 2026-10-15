Sydney Sweeney xuất hiện với diện mạo khác lạ, khán giả thừa nhận không thể nhận ra

Theo Page Six, mới đây, nữ diễn viên Sydney Sweeney đã chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại chuyến vui chơi tại cầu cảng Santa Monica, California (Mỹ) cùng người bạn thân Jayde Emory Hafner.

Đáng chú ý, ngôi sao phim Euphoria quyết định thay đổi diện mạo bằng cách đội một bộ tóc giả màu nâu sẫm với phần mái bằng, che đi mái tóc vàng vốn đã trở thành dấu ấn đặc trưng của cô. Kèm theo những bức ảnh, Sydney Sweeney hài hước viết: "Khi cô bạn thân xuất hiện và nói: 'Này, đội bộ tóc giả này lên đi'".

Nữ diễn viên Sydney Sweeney đã chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại chuyến vui chơi mới đây.

Trong loạt hình được đăng tải, Sydney Sweeney xuất hiện với phong cách giản dị, năng động. Nữ diễn viên diện áo thun lưu niệm Santa Monica, kết hợp cùng quần shorts denim và giày thể thao trắng.

Cách phối đồ đơn giản cùng mái tóc nâu giúp cô trông khác biệt đáng kể so với hình ảnh thường thấy tại các sự kiện thảm đỏ.

Dù vậy, Sydney Sweeney vẫn sử dụng những phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ. Nữ diễn viên đeo hoa tai kim cương kích thước lớn, kính râm Bottega Veneta có giá khoảng 615 USD và mang theo túi xách của thương hiệu The Row.

Trong chuyến đi, Sydney Sweeney cùng bạn thân tham gia nhiều hoạt động giải trí tại khu vui chơi, chụp ảnh trên các trò chơi và thưởng thức món gà chiên cùng khoai tây chiên.

Sydney Sweeney cùng bạn thân tham gia nhiều hoạt động giải trí tại khu vui chơi.

Đặc biệt, nữ diễn viên còn thử sức với thử thách mang tên Hang Time, yêu cầu người tham gia treo người trên một thanh xà trong vòng một phút. Khoảnh khắc này cũng được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay sau khi loạt hình ảnh được công bố, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo mới của Sydney Sweeney.

Một người hài hước bình luận: "Có phải Hannah Montana đấy không?". Trong khi đó, một khán giả khác thừa nhận: "Tôi thậm chí còn không nhận ra cô ấy".

Ngay sau khi loạt hình ảnh được công bố, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo mới của Sydney Sweeney.

Chồng của Jayde Emory Hafner cũng để lại bình luận vui vẻ, ví hai cô gái như những người bạn đến từ thị trấn nhỏ đang tận hưởng chuyến du lịch lớn tại California.

Thực tế, đây không phải lần đầu Sydney Sweeney thử nghiệm với những kiểu tóc tối màu. Trước đó, khi tham gia bộ phim Christy, nữ diễn viên từng sử dụng tóc giả màu nâu với kiểu tóc mullet để hóa thân thành nhân vật. Tại sự kiện Met Gala 2024, cô cũng gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc bob đen mang phong cách cá tính.

Tháng 10/2025, Sydney Sweeney tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi cắt mái tóc vàng dài quen thuộc thành kiểu tóc ngắn ngang cằm, đánh dấu một trong những lần thay đổi ngoại hình đáng chú ý của cô.

Tại sự kiện Met Gala 2024, Sydney Sweeney cũng gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc bob đen mang phong cách cá tính.

Sau đó, nữ diễn viên đã trở lại với mái tóc vàng dài uốn sóng. Theo chia sẻ mới nhất, mái tóc nâu có phần mái bằng lần này chỉ là một bộ tóc giả được cô sử dụng để vui chơi cùng bạn bè.

Không cần xuất hiện trong trang phục lộng lẫy hay tham dự sự kiện lớn, Sydney Sweeney vẫn thu hút sự chú ý chỉ bằng một thay đổi nhỏ về ngoại hình. Loạt ảnh đời thường cũng cho thấy khía cạnh vui vẻ, gần gũi của nữ diễn viên khi tạm rời xa lịch trình làm việc bận rộn.