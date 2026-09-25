Sydney Sweeney ngầm nhắc đến bạn trai Scooter Braun trong loạt ảnh táo bạo

Sydney Sweeney gây chú ý khi đeo chiếc vòng cổ có chữ “SB” trong loạt ảnh nội y mới. Nhiều người cho rằng món trang sức này là cách nữ diễn viên ngầm nhắc đến bạn trai Scooter Braun.

Trong loạt ảnh được một thương hiệu thời trang đăng tải mới đây, Sydney Sweeney diện nội y thuộc bộ sưu tập mới, đồng thời đeo chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền nhỏ khắc hai chữ “SB”. Món trang sức được cho là một lời tri ân dành cho Scooter Braun bởi đây cũng là hai chữ cái đầu trong tên của nam doanh nhân.

Sydney Sweeney trong loạt ảnh táo bạo mới đây.

Trong ảnh, Sydney Sweeney diện mẫu áo ngực có giá 64 USD. Nữ diễn viên Euphoria khoe ánh mắt cuốn hút trước ống kính, tạo dáng trên giường để chụp ảnh bằng ứng dụng Photo Booth trên laptop. Ở một khoảnh khắc khác, cô chụp ảnh trước gương bằng máy ảnh kỹ thuật số, trong khi chiếc vòng cổ mảnh mai lấp lánh dưới ánh đèn flash.

Sydney Sweeney lần đầu xuất hiện với món trang sức có mặt dây chuyền “SB” tại lễ hội Stagecoach hồi tháng 4, khi cô cùng Diplo lên sân khấu trong tiết mục HonkyTonk. Hai chữ cái này trùng với tên viết tắt của Scooter Braun, dù cũng có khả năng đại diện cho họ của cả hai hoặc tên đệm Bernice của Sydney Sweeney.

Nữ diễn viên Euphoria khoe ánh mắt cuốn hút trước ống kính, tạo dáng trên giường để chụp ảnh bằng ứng dụng Photo Booth trên laptop.

Sydney Sweeney và Scooter Braun được cho là gặp nhau tại đám cưới của Jeff Bezos và Lauren Sánchez ở Venice vào tháng 6/2025. Đầu tháng này, cả hai trở lại thành phố và bị bắt gặp trao nhau nụ hôn trên một chiếc thuyền gondola.

Scooter Braun chính thức công khai chuyện tình cảm với Sydney Sweeney trên Instagram vào tháng 4. Khi đăng ảnh chụp tại buổi công chiếu mùa 3 của Euphoria, anh viết: “Lucky bastard” (Tạm dịch: Kẻ may mắn chết tiệt). Đến sinh nhật Sydney Sweeney ngày 12/9, Scooter Braun tiếp tục dành những lời ngọt ngào cho bạn gái, gọi cô là “người phụ nữ ngoại lệ với mọi quy tắc” và cho biết cô đã giúp anh hiểu cách xây dựng một cuộc sống với “sự đồng hành thực sự”.

Sydney Sweeney cũng được cho là đã có mối quan hệ thân thiết với ba người con của Scooter Braun khi cả nhóm cùng uống sinh tố tại Los Angeles hồi đầu tháng.

Sydney Sweeney và Scooter Braun được cho là gặp nhau tại đám cưới của Jeff Bezos và Lauren Sánchez ở Venice vào tháng 6/2025.

Theo một nguồn tin của Page Six, Scooter Braun dường như đang nghiêm túc tính chuyện lâu dài với nữ diễn viên. “Anh ấy đang rất cố gắng để cưới cô ấy”, nguồn tin tiết lộ.

Tuy nhiên, Page Six cũng từng đưa tin độc quyền rằng Ari Emanuel - một trong những người đại diện quyền lực của Hollywood đã khuyên Sydney Sweeney nên chia tay Scooter Braun vì cho rằng điều đó sẽ có lợi hơn cho sự nghiệp của cô.

Scooter Braun dường như đang nghiêm túc tính chuyện lâu dài với nữ diễn viên.