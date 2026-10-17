Sydney Sweeney làm mới phong cách mùa thu bằng quần siêu ngắn.

Trong khi thời tiết mùa thu vẫn còn khá oi nóng tại bờ Đông nước Mỹ, Sydney Sweeney mang đến gợi ý phối đồ phù hợp với những ngày giao mùa. Xuất hiện tại nhà hàng Corner Store ở New York vào buổi tối, nữ diễn viên lựa chọn trang phục kết hợp các món đồ đặc trưng của cả mùa hè lẫn mùa thu, tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng vừa có điểm nhấn.

Ở phần thân trên, Sydney Sweeney diện áo khoác dáng lửng màu xanh xám nhạt, có phom vuông rộng và phần tay áo kéo dài. Thiết kế mang nét thanh lịch của áo blazer nhưng được tiết chế bằng chất liệu nhẹ cùng kiểu dáng thoải mái. Nữ diễn viên cài kín hàng khuy phía trước, để lộ một phần áo phông trắng bên trong. Chi tiết cổ áo không ve giúp tổng thể thêm trẻ trung, giảm bớt vẻ trang trọng thường thấy ở những thiết kế áo khoác mang cảm hứng công sở.

Sydney Sweeney diện áo khoác dáng lửng màu xanh xám nhạt, có phom vuông rộng và phần tay áo kéo dài.

Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chiếc quần siêu ngắn màu nâu ôm sát cơ thể. Sydney Sweeney tạo sự tương phản giữa phần thân trên rộng rãi và thiết kế ngắn, gọn ở phía dưới, giúp tỷ lệ trang phục trở nên cân đối. Cô phối thêm quần tất đen xuyên thấu của thương hiệu L’eggs, vừa tạo độ che phủ phù hợp với tiết trời tháng 10, vừa giữ được nét quyến rũ của chiếc quần ngắn.

Cách lựa chọn phụ kiện cũng góp phần hoàn thiện diện mạo giao mùa của nữ diễn viên. Đôi găng tay da màu nâu chocolate mang đến cảm giác ấm áp, trong khi boots da cao cổ tạo điểm nhấn đậm chất mùa thu. Hai món đồ có tông màu trầm, chất liệu da đặc trưng của mùa lạnh, được kết hợp với kính râm gọng chữ nhật nhỏ vốn quen thuộc trong những bản phối mùa hè. Sự đan xen này giúp trang phục tránh cảm giác quá nặng nề, đồng thời phù hợp với thời tiết chưa thực sự chuyển lạnh.

Sydney Sweeney để mái tóc vàng dài buông tự nhiên với những lọn sóng nhẹ, tạo vẻ ngoài mềm mại. Nữ diễn viên hoàn thiện bộ trang phục bằng chiếc túi bowling nhỏ gọn của The Row. Mẫu túi làm từ da đen có phom dáng kéo dài theo chiều ngang cùng phần quai hình ống nổi bật, mang tinh thần tối giản và thanh lịch.

Sydney Sweeney làm mới phong cách mùa thu bằng quần siêu ngắn.

Thông qua cách kết hợp quần siêu ngắn với áo khoác dáng rộng, quần tất và boots cao cổ, Sydney Sweeney cho thấy trang phục mùa thu không nhất thiết phải gắn liền với những lớp áo dày hay chất liệu nặng. Việc phối hợp linh hoạt các món đồ thuộc nhiều mùa khác nhau có thể tạo nên diện mạo phù hợp với những ngày thời tiết thất thường, khi nhiệt độ vẫn cao nhưng tủ đồ đã bắt đầu chuyển sang bảng màu trầm và các phụ kiện đặc trưng của mùa lạnh.