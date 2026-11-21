Sỹ Bách lập siêu phẩm vào lưới U17 Bỉ.

U17 Việt Nam đã để lại dấu ấn đáng nhớ trong trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026 khi đối đầu với U17 Bỉ. Dù gặp nhiều khó khăn trước đối thủ vượt trội về thể hình và chất lượng đội hình, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn thi đấu kiên cường, trong đó nổi bật là bàn thắng đẹp mắt của Sỹ Bách.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo thuộc biên chế U17 PVF không giấu được niềm hạnh phúc khi trở thành cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho U17 Việt Nam tại World Cup năm nay.

"Bách cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi ghi được bàn thắng đầu tiên của U17 Việt Nam tại đấu trường World Cup. Bàn thắng này Bách muốn dành tặng cho tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam", cầu thủ sinh năm 2009 chia sẻ.

Đáng chú ý, Sỹ Bách tiết lộ bàn thắng bằng góc giày của mình không xuất phát từ ý đồ dứt điểm trực tiếp. Ban đầu, anh chỉ muốn đưa bóng về phía khung thành để tạo cơ hội cho đồng đội tận dụng tình huống bóng hai.

"Bàn thắng đó, mục đích của Bách chỉ là đưa bóng hướng vào gôn để tạo ra tình huống bóng hai. Không ngờ bóng lại đi vào lưới", Sỹ Bách tiết lộ.

Theo tiền vệ trẻ, pha lập công vào lưới U17 Bỉ không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn giúp toàn đội thêm tự tin, nhận ra rằng U17 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở sân chơi World Cup.

Sỹ Bách cũng tiết lộ HLV Cristiano Roland đã động viên các học trò tiếp tục tin tưởng vào bản thân trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Điều này giúp toàn đội có thêm quyết tâm để duy trì tinh thần chiến đấu.

Hướng tới trận đấu tiếp theo gặp U17 New Zealand, Sỹ Bách khẳng định U17 Việt Nam đang có tinh thần rất tốt và đặt mục tiêu giành chiến thắng.

"Toàn đội rất tự tin sẽ giành được chiến thắng trước U17 New Zealand", tiền vệ sinh năm 2009 nhấn mạnh.

Đây sẽ là cơ hội quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng tới những điểm số đầu tiên, qua đó nuôi hy vọng tiến sâu tại FIFA U17 World Cup 2026.