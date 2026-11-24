Bộ phim truyền hình sắp ra mắt của Suzy và Kim Seon Ho, Portraits Of Delusion dự kiến sẽkhởi chiếu 6/1/2027.

Dựa trên webtoon cùng tên, Portraits Of Delusion là một bộ phim kinh dị bí ẩn về ma cà rồng lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935. Câu chuyện kể về Yun Iho (Kim Seon Ho), một họa sĩ được giao nhiệm vụ vẽ chân dung Song Jeong Hwa (Suzy), một người phụ nữ bí ẩn đã không xuất hiện trước công chúng trong hơn nửa thế kỷ và bị bao quanh bởi vô số lời đồn đại. Khi Yun Iho khám phá ra những bí mật bí ẩn của cô, một câu chuyện hồi hộp bắt đầu hé lộ.

Poster mới được phát hành cho thấy sự biến đổi của Suzy thành ma cà rồng. Với làn da trắng bệch và đôi mắt xanh thẳm, chiếc răng nanh sắc nhọn ló ra giữa đôi môi nhuốm máu tiết lộ thân phận ma cà rồng của Song Jeong Hwa. Hình xăm hoa mai đỏ trên lưng cô mang tính biểu tượng cho nhân vật, càng làm tăng thêm sự mong chờ về cách bộ phim sẽ thể hiện webtoon gốc. Dòng chữ “Đừng bao giờ bị lừa dối” càng làm tăng thêm sự bí ẩn về nhân vật này.

Trong đoạn phim ngắn được phát hành cùng với poster, một cánh hoa rơi xuống vai Song Jeong Hwa, khiến cả một cành cây nở rộ hoa trên lưng cô. Với ánh mắt như đang nhìn sâu vào ai đó, Song Jeong Hwa toát lên vẻ thanh lịch và nguy hiểm với vẻ đẹp ám ảnh của mình.