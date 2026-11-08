Suzy và Lee Jong Suk trong mối liên hệ về bất động sản

Theo các báo cáo về ngành bất động sản Hàn Quốc được công bố vào ngày 8/11, Suzy được cho là một trong những người mua căn hộ tại khu phức hợp độc quyền gồm 27 căn ở quận Gangnam. Tuy nhiên, cả diện tích lẫn giá mua căn hộ được cho là của cô đều chưa được tiết lộ. Công ty quản lý của Suzy cũng từ chối xác nhận thông tin mua nhà, cho rằng đây là vấn đề riêng tư của nữ diễn viên.

Một số nhân vật nổi tiếng khác cũng được cho là đã mua căn hộ giống như Suzy là Jisoo của BLACKPINK, nữ diễn viên Shin Se Kyung và Jang Keun Suk, và cựu cầu thủ bóng rổ kiêm MC truyền hình Seo Jang Hoon.

Thông tin này xuất hiện cùng lúc với sự quan tâm trở lại của công chúng đối với tài sản bất động sản của nam diễn viên Lee Jong Suk. Theo các bài báo gần đây trích dẫn phân tích trên YouTube, Lee Jong Suk đã mua một căn hộ rộng 284 mét vuông tại La Terrasse Hannam với giá 4,3 tỷ won (khoảng 81 tỷ đồng) vào năm 2015. Một căn hộ tương đương hiện được ước tính vào khoảng 20 tỷ won (khoảng hơn 375 tỷ đồng), gần gấp năm lần giá mua ban đầu.

Sau đó, Lee Jong Suk chuyển đến Nine One Hannam nhưng được cho là vẫn giữ lại căn hộ trước đó. Anh ấy đã mua căn duplex rộng 334m2 tại Nine One Hannam với giá khoảng 7,3 tỷ won (khoảng 137 tỷ đồng) sau khi hết hạn hợp đồng thuê ban đầu, trong khi giá trị ước tính hiện tại của nó vào khoảng 27 tỷ won (khoảng hơn 441 tỷ đồng).

Tổng cộng, hai căn nhà này có giá trị thị trường ước tính là 47 tỷ won. Các báo cáo cho rằng tổng giá trị tài sản bất động sản của Lee Jong Suk ước tính có thể vượt quá 63 tỷ won, hoặc khoảng 46,6 triệu đôla Mỹ (khoảng 1.192 tỷ đồng), khi tính cả các khoản đầu tư khác.

Suzy dự kiến ​​sẽ trở lại màn ảnh rộng vào tháng Mười Hai, với bộ phim Seven O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted. Cô cũng xuất hiện cùng với Kim Seon Ho trong loạt phim giả tưởng bí ẩn Portraits of Delusion của Disney+.