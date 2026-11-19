Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết xuất bản năm 2012, xoay quanh Sa Gang (Suzy), một nữ tiếp viên hàng không và Ji Hoon (Lee Jin Uk), một chuyên gia tư vấn. Cả hai có cơ hội gặp gỡ tại buổi ăn sáng dành cho những người đang trải qua nỗi đau thất tình. Tại đây, những người tham dự mang theo các kỷ vật gắn liền với chuyện tình đã qua, chia sẻ câu chuyện và những tổn thương của bản thân. Qua cuộc gặp gỡ đặc biệt này, bộ phim khai thác cách mỗi người đối diện với sự chia ly và học cách bước tiếp sau khi đánh mất tình yêu.

Trong phim, Suzy đảm nhận vai Sa Gang, một cô gái không thể dễ dàng buông bỏ mối quan hệ đã kết thúc. Dù chính cô là người đưa ra quyết định chấm dứt chuyện tình cảm, những tổn thương sau đó vẫn trở thành gánh nặng khó vượt qua. Sa Gang phải tự mình đối diện với khoảng trống mà người cũ để lại, đồng thời tìm cách thích nghi với cuộc sống khi không còn người từng gắn bó bên cạnh.

Suzy đảm nhận vai Sa Gang trong phim điện ảnh mới.

Bước ngoặt đến khi Sa Gang tham gia buổi ăn sáng lúc 7 giờ sáng cùng những người có chung trải nghiệm đổ vỡ tình cảm. Tại đây, cô bất ngờ bắt gặp một món đồ có liên quan đến câu chuyện chia tay của một người khác. Cuộc gặp gỡ này mở ra những trải nghiệm mới, giúp nhân vật từng bước nhìn nhận nỗi đau của bản thân thông qua câu chuyện của những người xung quanh. Vai diễn được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội để Suzy thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm, đặc biệt là những chuyển biến cảm xúc tinh tế của một người phụ nữ đang loay hoay sau chuyện tình tan vỡ.

Loạt ảnh nhân vật vừa được công bố ghi lại nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của Sa Gang, từ thời điểm mối quan hệ đi đến hồi kết cho đến những sinh hoạt thường ngày sau chia tay. Đáng chú ý, đằng sau vẻ ngoài bình thản của nhân vật là cảm giác cô đơn được thể hiện qua ánh mắt và biểu cảm. Dù vẫn cố gắng duy trì nhịp sống thường nhật, Sa Gang dường như chưa thể thực sự thoát khỏi những ký ức về người cũ.

Khả năng biểu đạt cảm xúc qua ánh mắt của Suzy cũng là điểm nhấn trong loạt ảnh mới. Nữ diễn viên thể hiện sự đối lập giữa những khoảnh khắc tưởng như đã bình tâm và nỗi buồn bất chợt ùa về khi nhân vật chỉ còn một mình. Không cần những biểu cảm quá mạnh, ánh mắt và thần thái của Suzy vẫn phần nào truyền tải được sự chông chênh của một người đang cố gắng che giấu tổn thương sau chia ly.

Tạo hình của Suzy trong Seven O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted.

Với câu chuyện xoay quanh những cuộc gặp gỡ của những trái tim từng tổn thương, Seven O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted mang đến góc nhìn gần gũi về tình yêu, sự mất mát và hành trình chữa lành. Bộ phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp vào ngày 30/12.