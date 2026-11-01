Suzuki XL7 trình làng thị trường Việt Nam, giá từ 569,9 triệu đồng

Suzuki Việt Nam đưa XL7 phiên bản mới đến thị trường trong nước với hai lựa chọn GL và GLX. Giá bán tương ứng của hai phiên bản là 569,9 triệu đồng và 599,9 triệu đồng. Ở lần nâng cấp này, mẫu MPV 7 chỗ được điều chỉnh từ ngoại hình đến một số chi tiết bên trong cabin. Những thay đổi hướng đến việc làm mới diện mạo và nâng cao tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Phần đầu xe tạo dấu ấn với lưới tản nhiệt hình thang được thiết kế lại, kết hợp cụm đèn trước sắc nét và đèn sương mù tạo hình vuông vức. Những chi tiết này giúp tổng thể trông khỏe khoắn, hiện đại hơn. Suzuki vẫn giữ nguyên kích thước tổng thể nhằm duy trì sự linh hoạt khi di chuyển hằng ngày. Trong khi đó, tay nắm cửa, ốp hông và thanh giá nóc được hoàn thiện màu đen, tạo sự đồng nhất cho ngoại thất.

Suzuki Việt Nam đưa XL7 phiên bản mới đến thị trường trong nước.

Bộ mâm hợp kim 16 inch sơn đen sở hữu những đường nét khỏe khoắn, góp phần tăng vẻ thể thao cho Suzuki XL7 mới. Thiết kế này cũng tạo điểm nhấn trực quan khi xe lăn bánh trên đường. Phần mui được trang bị ăng-ten vây cá mập, mang lại vẻ gọn gàng cho tổng thể. Chi tiết này còn hạn chế tình trạng vướng víu khi xe đi vào khu vực có trần thấp hoặc được phủ bạt.

Ở phía sau, cụm đèn hậu được bổ sung phần viền trang trí màu xám khói bao quanh dải đèn LED đỏ. Cách phối hợp này tạo nét nhận diện riêng cho mẫu xe khi di chuyển. Không gian cabin cũng được làm mới bằng các chi tiết trang trí trên bảng táp-lô và vô-lăng. Những điều chỉnh tuy tập trung vào chi tiết nhưng giúp nội thất trông chỉn chu hơn, phù hợp cả nhu cầu đi lại thường nhật lẫn các chuyến đi cùng gia đình.

Không gian cabin cũng được làm mới bằng các chi tiết trang trí.

Một điểm đáng chú ý trên Suzuki XL7 mới là danh mục màu ngoại thất được mở rộng lên 7 lựa chọn. Trong đó, khách hàng có thể chọn 4 phương án phối hai tông màu hoặc 3 màu đơn sắc. Hai màu mới gồm Xanh-Đen và Đen, mang đến thêm lựa chọn cho người dùng yêu thích phong cách hiện đại hoặc vẻ ngoài sang trọng. Sự đa dạng này giúp khách hàng dễ tìm được màu xe phù hợp với sở thích cá nhân.

Bên cạnh màu sắc, Suzuki XL7 mới tiếp tục được phân phối với hai phiên bản GL và GLX để phục vụ những nhu cầu khác nhau. Bản GL hướng đến khách hàng cần một mẫu MPV 7 chỗ rộng rãi, linh hoạt với mức giá dễ tiếp cận. Trong khi đó, GLX có thêm các trang bị như màn hình giải trí lớn hơn, điều hòa tự động, hệ thống kiểm soát hành trình và camera lùi. Những tiện ích này phù hợp với người dùng ưu tiên sự thoải mái và tính tiện nghi trong quá trình vận hành.

Cụm đèn hậu được bổ sung phần viền trang trí màu xám khói.

Theo kế hoạch, từ ngày 30/10/2026, Suzuki XL7 mới sẽ được trưng bày tại hệ thống đại lý Suzuki trên toàn quốc để khách hàng trực tiếp tham quan và trải nghiệm. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến được bàn giao từ tháng 11/2026. Đây là cơ hội để người dùng tìm hiểu cụ thể hơn về các thay đổi trên phiên bản mới trước khi quyết định mua xe. Khách hàng có thể lựa chọn phiên bản dựa trên nhu cầu sử dụng và ngân sách của mình.