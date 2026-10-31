Suzuki XL7 mới ra mắt Việt Nam, đổi diện mạo và có hai phiên bản

Suzuki XL7 2026 có hai bản GL và GLX, cạnh tranh nhóm xe 7 chỗ.

Ngày 30/10, Suzuki giới thiệu New XL7 2026 tại Việt Nam. Xe được phân phối với hai phiên bản GL và GLX, có giá bán lần lượt 569,9 triệu đồng và 599,9 triệu đồng. Đợt cập nhật lần này tập trung vào thiết kế ngoại thất và cách phân chia phiên bản.

Với hai lựa chọn GL và GLX, khách hàng có thể cân đối nhu cầu trang bị và ngân sách khi tiếp cận dòng xe bảy chỗ của Suzuki.

Ngoại hình mới, thay đổi tập trung ở đầu xe

Suzuki XL7 2026 là bản nâng cấp của dòng xe hiện tại. Điểm dễ nhận biết nằm ở mặt trước, với lưới tản nhiệt màu đen được mở rộng, tạo diện mạo khác biệt so với phiên bản cũ. Bộ mâm tiếp tục có kích thước 16 inch nhưng thay đổi thiết kế và sử dụng màu sơn đen.

Những điều chỉnh này làm rõ hơn phong cách SUV mà XL7 theo đuổi.

Trong khi phần đầu được làm mới, xe vẫn giữ vóc dáng quen thuộc với ba hàng ghế, các tấm ốp thân xe và kiểu thiết kế hướng đến nhu cầu sử dụng đa dụng. Đây là đợt làm mới sản phẩm trên nền tảng hiện có, thay vì chuyển sang một thế hệ hoàn toàn khác.

Suzuki XL7 cạnh tranh trong nhóm xe đa dụng cỡ nhỏ, nơi có Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross.

Hai phiên bản GL và GLX

Việc bổ sung lựa chọn phiên bản là thay đổi đáng chú ý bên cạnh ngoại hình. Thay vì chỉ tập trung vào một cấu hình, XL7 2026 được chia thành GL và GLX, tạo thêm phương án lựa chọn theo mức trang bị.

Theo đó, bản GL sử dụng chìa khóa cơ và điều hòa chỉnh tay, hướng đến khách hàng ưu tiên các tiện nghi cơ bản. GLX có mức trang bị cao hơn và bổ sung lựa chọn màu xanh phối nóc đen.

Cả 2 phiên bản đều được trang bị màn hình giải trí kết nối Apple Carplay và Android Auto có dây/không dây, cùng với các công nghệ hỗ trợ lái như Cruise Control, ESP, ISOFIX

Tiếp tục sử dụng động cơ mild-hybrid

Suzuki XL7 mới tiếp tục dùng động cơ mild-hybrid 1.5L, kết hợp hộp số tự động bốn cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống mild-hybrid sử dụng máy phát điện kiêm bộ khởi động để hỗ trợ động cơ xăng trong một số điều kiện vận hành.

Cấu hình này hỗ trợ quá trình khởi động lại và tăng tốc, nhưng không cho phép xe di chuyển độc lập bằng điện như một số hệ thống full-hybrid. Giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc, chỉ 5.85L/100km hỗn hợp

Tại Việt Nam, Suzuki XL7 cạnh tranh trong nhóm xe đa dụng cỡ nhỏ, nơi có Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross. Diện mạo mới cùng hai lựa chọn GL, GLX giúp mẫu xe có thêm điểm nhấn, song sức cạnh tranh còn phụ thuộc vào giá bán và trang bị thực tế của từng phiên bản.