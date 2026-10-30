Suzuki XL7 mới đổi ngoại hình, thêm bản giá rẻ từ 570 triệu đồng

Suzuki Việt Nam vừa chính thức giới thiệu Suzuki XL7 mới tại Việt Nam. Xe giữ nguyên hệ truyền động hybrid nhưng có sự thay đổi về thiết kế ngoại thất, bổ sung phiên bản giá rẻ.

Suzuki XL7 GL có giá 569,9 triệu đồng, còn bản GLX được bán với giá 599,9 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Suzuki XL7 được giữ nguyên, lần lượt 4.450 x 1.775 x 1.750 mm, chiều dài cơ sở 2.740 mm. Khoảng sáng gầm xe 200 mm, bán kính quay vòng tối thiểu 5,2 mét. Dung tích khoang hành lý có thể đạt tối đa 1.190 lít khi gập 2 hàng ghế sau.

Trên bản nâng cấp, đầu xe Suzuki XL7 sở hữu lưới tản nhiệt hình thang thiết kế mới, kết hợp cụm đèn chiếu sáng chính và đèn sương mù vuông vức. Tay nắm cửa, ốp hông và thanh giá nóc phối màu đen đồng bộ.

Suzuki XL7 có diện mạo mới. Ảnh: Suzuki.

Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch màu đen. Tại khu vực đuôi xe, cụm đèn hậu có viền trang trí xám khói ôm quanh dải đèn LED màu đỏ.

Trong khoang lái, các chi tiết trang trí mới được bố trí trên bảng táp-lô và vô lăng. Bản GL giá rẻ hơn sử dụng màn hình giải trí trung tâm 7 inch, trong khi phiên bản GLX được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 10 inch.

Các trang bị và tính năng như hộc giữ mát, điều hòa tự động, kiểm soát hành trình, camera lùi... cũng chỉ có ở phiên bản GLX cao cấp nhất.

Khoang lái Suzuki XL7 bản nâng cấp. Ảnh: Suzuki.

Bên dưới nắp ca-pô, Suzuki XL7 bản nâng cấp tiếp tục duy trì động cơ K15B Mild Hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L với motor điện và gói pin nhỏ.

Công suất đầu ra tối đa của xe đạt 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.400 vòng/phút. Suzuki XL7 sử dụng hộp số tự động 4 cấp.

Trong tổng cộng 7 tùy chọn màu sắc ngoại thất của Suzuki XL7, các phối màu Xanh-Đen và Đen là lựa chọn mới.

Suzuki XL7 có thêm tùy chọn ngoại thất màu đen. Ảnh: Suzuki.

Sau khi nhận bản nâng cấp, Suzuki XL7 với giá bán xấp xỉ 570-600 triệu đồng sẽ tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam. Lúc này, Mitsubishi Xpander đang là cái tên bán chạy nhất phân khúc với 10.496 xe bán ra, còn doanh số Suzuki XL7 từ đầu năm đạt 1.321 xe.

Suzuki XL7 đang là mẫu MPV cỡ nhỏ duy nhất được trang bị hệ truyền động hybrid, còn mẫu xe thuần điện Wuling Grango có kích thước tương đồng nhóm MPV cỡ nhỏ.

Trong tương lai, có khả năng Mitsubishi Xpander cũng sẽ được bổ sung phiên bản hybrid. Mẫu xe này đã ra mắt Thái Lan và từng được đồn đoán sớm về Việt Nam.