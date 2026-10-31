Suzuki XL7 2026 ra mắt, giá từ gần 570 triệu đồng

Suzuki XL7 mới có 2 phiên bản

Suzuki XL7 mới được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản GL và GLX, có giá lần lượt 569,9 triệu và 599,9 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên mẫu MPV 7 chỗ này có hai phiên bản với sự khác biệt về trang bị.

Phiên bản GL hướng đến khách hàng cần một mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, linh hoạt với mức giá dễ tiếp cận. Trong khi đó, bản GLX được bổ sung một số tiện nghi như màn hình giải trí lớn hơn, điều hòa tự động, kiểm soát hành trình và camera lùi.

Khách hàng chọn màu sơn hai tông sẽ phải trả thêm 8 triệu đồng. Riêng bản GL chỉ có tùy chọn màu sơn một tông.

Trước đây, Suzuki XL7 chỉ có một phiên bản, giá niêm yết 599,9 triệu đồng cho bản một tông màu và 607,9 triệu đồng cho bản hai tông màu. Như vậy, giá bản cao nhất của XL7 mới không thay đổi so với trước, trong khi mức phụ thu 8 triệu đồng cho màu sơn hai tông vẫn được giữ nguyên.

Theo Suzuki, trong thời gian từ ngày 30/10 đến 30/11/2026, khách mua XL7 mới được tặng phiếu nhiên liệu 950 lít, tương đương 25 triệu đồng. Khuyến mãi áp dụng cho cả hai phiên bản và có thể quy đổi thành tiền mặt. Sau khi trừ khuyến mãi, giá xe thực tế còn 544,9 triệu đồng với bản GL và 574,9 triệu đồng với bản GLX.

Thiết kế thay đổi nhẹ

Ở ngoại thất, Suzuki XL7 mới được làm mới phần đầu xe với lưới tản nhiệt hình thang thiết kế lại, kết hợp cụm đèn trước sắc nét và đèn sương mù tạo hình vuông vức. Những thay đổi này mang đến diện mạo cứng cáp hơn cho mẫu MPV.

Các chi tiết như tay nắm cửa, ốp hông và thanh giá nóc được phối màu đen đồng bộ. Xe có bộ mâm hợp kim 16 inch màu đen với thiết kế nhiều đường nét góc cạnh, cùng ăng-ten vây cá mập. Ở phía sau, cụm đèn hậu được bổ sung viền trang trí màu xám khói bao quanh dải đèn LED đỏ.

Tuy nhiên, trang bị ngoại thất giữa hai phiên bản có một số khác biệt. Bản GL sử dụng mâm hai tông màu và cụm đèn hậu thông thường, trong khi bản GLX có mâm sơn đen và viền đèn hậu màu xám khói.

Bên trong cabin, XL7 mới có thêm các chi tiết ốp trang trí trên bảng táp-lô và vô-lăng. Một thay đổi đáng chú ý khác là sự xuất hiện của cổng sạc USB Type-C bên dưới khu vực để đồ.

Các trang bị còn lại cơ bản được giữ nguyên, gồm màn hình giải trí trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, ghế chỉnh cơ, đồng hồ tốc độ dạng cơ kết hợp màn hình LCD màu cỡ nhỏ.

Động cơ giữ nguyên

Về vận hành, cả hai phiên bản Suzuki XL7 mới đều sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Theo hồ sơ nhãn năng lượng của Cục Đăng kiểm, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của bản GL là khoảng 5,91 lít/100 km, trong khi bản GLX đạt khoảng 5,85 lít/100 km.

Ở khía cạnh an toàn, XL7 mới vẫn chủ yếu sử dụng các trang bị cơ bản như 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, camera lùi và cảm biến lùi.

Mẫu MPV này vẫn chưa có các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS hay phanh tay điện tử như một số đối thủ trong phân khúc. Hệ thống phanh cũng chưa được nâng cấp lên dạng phanh đĩa ở cả bốn bánh.

Một số hình ảnh chi tiết Suzuki XL7 mới vừa ra mắt: